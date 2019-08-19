Политика
На Украине арестован поставлявший топливо в Крым российский танкерКоммерсантъ 06:41
Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры Автономной республики Крым, опротестовавшую отказ горсуда в аресте судна «Мрия» (раньше назывался «Мария»). По данным украинской прокуратуры, танкер поставлял топливо для российского военно-морского флота в Крым.
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Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
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В офисе Зеленского ответили на критику жены Нетаньяху
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В больнице Нового Уренгоя выявили нарушение прав инвалидов
Центральная городская больница Нового Уренгоя нарушала права инвалидов при оказании специализированной медицинской помощи.
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Происшествия
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В селе под Ульяновском совершено массовое убийство После полудня 18 августа стало известно, что в селе Патрикеево (Ульяновская область) 16-летний подросток зарубил топором всех членов своей семьи и совершил самоубийство.
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Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка
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ЦБ вновь повысил курс доллара и евро
Официальный курс евро, устанавливаемый Банком России, вырос на 72 коп. и во вторник установлен на уровне 73,94 руб.
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ФИФА назвала претендентов на приз автору лучшего гола
При составлении списка учитывались мячи, забитые в период с 16 июля 2018 года по 19 июля 2019 года.
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Авто
Great Wall принимает заказы на новый пикап с дизайном Toyota Tundra
Примечательно, что внешний облик моделей весьма напоминает легендарную Toyota Tundra образца 2007 года.
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия
Более 20 млн насекомых из Великобритании задержали во Внуково
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Обновлено в 13:16
Происшествия
Суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков
Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Ильи Яшина в отделение полиции для устранения недостатков, сообщил «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
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В четырнадцати американских штатах зафиксировано почти 94 случая неизвестного заболевания, причиной которого могло стать употребление электронных сигарет.
Обновлено в 09:50
Здоровье
Генпрокуратура насчитала в колониях 61,5 тысячи ВИЧ-инфицированных
В российских тюрьмах находятся 61,5 тысячи ВИЧ-положительных заключенных.
Обновлено в 11:18
Происшествия
В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа
Местные жители увидели в оконном проеме третьего этажа многоэтажки мужчину с младенцем. Отец намеревался сбросить ребенка вниз.
Обновлено в 13:05
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
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Руни жестко раскритиковал работу судей в матче MLS
Обновлено в 07:52
Энергетика
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Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев направил президенту России предложение привлечь иностранцев и частные компании на арктический шельф, чтобы не срывались сроки его освоения.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Дагестанские паломники попали в смертельное ДТП в Саудовской Аравии
Недалеко от Эр-Рияда автобус с дагестанскими паломниками, направлявшимися из Мекки в Дубай, был протаранен фурой.
Обновлено в 09:52
Гаджеты
Новые Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro получат АКБ увеличенной емкости
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Обновлено в 12:31
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет с делегацией Путина
На борту Ил-96 находились члены российской делегации, которые направлялись на переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, в частности, помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков и журналисты.
Обновлено в 08:06
Авто
В Aurus опровергли информацию о сниженных ценах на седан Senat
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Обновлено в 12:51
Футбол
«Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на дерби
Нападающий Федор Чалов выйдет в стартовом составе московского ЦСКА на матч шестого тура чемпионата России по футболу против столичного "Спартака", сообщается в официальном микроблоге армейцев в Twitter.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Замминистра культуры и туризма Турции погиб в ДТП
Заместитель министра культуры и туризма Турции Ахмет Халюк Дурсун погиб в результате автокатастрофы на юго-востоке Турции.
Обновлено в 12:47