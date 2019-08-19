Политика
На Украине арестован поставлявший топливо в Крым российский танкерКоммерсантъ 06:41
Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры Автономной республики Крым, опротестовавшую отказ горсуда в аресте судна «Мрия» (раньше назывался «Мария»). По данным украинской прокуратуры, танкер поставлял топливо для российского военно-морского флота в Крым.
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Инопланетяне на огромном корабле наблюдают за землянами, используя энергетический щит – уфологи
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В США выявили неизлечимую болезнь, вызванную курением вейпа
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СМИ узнали количество оставшихся боев Нурмагомедова по контракту с UFC
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В Пятигорске трёхлетний ребёнок утонул в реке
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Hyundai ведет разработку нового Veloster со средним расположением двигателя и сегодня появились новые шпионские фотографии модели во время дорожным тестов.
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В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
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Политика
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Экономика
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
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