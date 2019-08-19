Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры Автономной республики Крым, опротестовавшую отказ горсуда в аресте судна «Мрия» (раньше назывался «Мария»). По данным украинской прокуратуры, танкер поставлял топливо для российского военно-морского флота в Крым.

На Украине арестован поставлявший топливо в Крым российский танкер

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