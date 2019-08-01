Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флотуРБК 07:16
Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК, входит в состав Генпрокуратуры Украины) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
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Шоу-бизнес
Лена Катина разводится с мужем после 6 лет брака
Как оказалось, Катина неспроста сняла обручальное кольцо и уехала на курорт одна — недавно они с мужем, словенским певцом Сашо Кузмановичем, приняли решение расстаться.
Обновлено в 04:44
Общество
В Тюмени уволили директора пансионата, где ветерана похоронили в мешке
Директор тюменского пансионата для ветеранов войны и труда лишился должности после того, как 91-летнюю женщину, которая жила в учреждении, похоронили в пластиковом пакете.
Обновлено в 06:07
Политика
Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина
Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
Обновлено в 07:17
Космос
Девятиклассник из Якутии победил в конкурсе фантастических проектов
Ученик 9 класса из Якутии второй раз победил в ежегодном конкурсе фантастических проектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 21:18
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено в 02:07
Политика
Трамп подтвердил заинтересованность в приобретении Гренландии
Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что действительно имеет стратегическую заинтересованность в приобретении автономной территории Дании - Гренландии.
Обновлено вчера в 19:09
Политика
В Госдуме назвали примеры иностранного вмешательства в дела России
Ситуация со вмешательством во внутренние дела России извне "более чем очевидна", заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 08:10
Экономика
Россия почти не тратит деньги из федерального бюджета
Как сообщало ранее ИА REGNUM, федеральный бюджет России в первом полугодии 2019 года исполнен с профицитом в 1,561 трлн рублей.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой, есть погибшие
Три гражданских лица погибли при атаке сирийской авиации на турецкий военный конвой в Идлибе.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Паломники из Дагестана попали в ДТП в Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии автобус с дагестанскими паломниками попал в ДТП, сообщил РИА Новости руководитель махачкалинской компании "Марва-тур" Булат Курбанов.
Обновлено в 07:37
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.
Обновлено 17 августа в 03:11
Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Общество
РКН уведомил «Медузу» о необходимости удалить статью о наркотиках
Роскомнадзор (РКН) направил уведомление интернет-порталу «Медуза» о необходимости удалить запрещенную информацию из статьи о наркотиках.
Обновлено в 10:18
Киберспорт
Hotline Miami и Superhot вышли на Nintendo Switch
Шутер с механикой взаимодействия со временем Superhot стал доступен владельцам Nintendo Switch.
Обновлено в 10:11
Кино
Мультфильм «Angry Birds 2 в кино» возглавил российский прокат
Обновлено в 06:41
Футбол
Стали известны детали контракта Кругового с «Зенитом»
Обновлено в 09:11
Космос
Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter
Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
Обновлено в 07:16
Финансы
Центробанк повысил курс доллара и евро
На вторник, 20 августа, Центробанк установил курс евро на уровне 73,94 рубля, доллара — на уровне 66,6 рубля.
Обновлено в 08:48
Гаджеты
6 сентября Huawei представит топовую платформу Kirin 990, которая будет использоваться в смартфонах Mate 30
Выставка Huawei пройдет под лозунгом «Переосмысление эволюции», и почти наверняка эти слова касаются топовой однокристальной платформы Kirin 990, которая будет использоваться в смартфонах серии Mate 30.
Обновлено в 06:03
Происшествия
«Уральские авиалинии» начали выплату компенсаций пассажирам А321
Авиакомпания "Уральские авиалинии" начала выплату компенсаций пассажирам аварийно севшего в Подмосковье самолета А321, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе авиаперевозчика.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в Петербурге
Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес
Константин Богомолов хочет снять Ксению Собчак в кино
Решение Богомолова обрадуют фанатов: режиссер хотел бы снять Собчак в кино.
Обновлено в 04:30
Политика
Путин прибыл в Марсель, откуда отправится на встречу с Макроном
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Марсель, откуда он отправится на встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в форт де Брегансон, летнюю резиденцию французских лидеров.
Обновлено в 10:05
Экономика
Минэкономразвития оценило рост ВВП России в июле в 1,7%
Рост ВВП РФ в июле ускорился до 1,7% в годовом выражении после роста на 0,8% в июне. Такая оценка содержится в материалах Минэкономразвития.
Обновлено в 09:53
Политика
Две станции контроля радиации не выходят на связь после взрыва ракеты
Две российские станции Международной системы мониторинга перестали передавать данные об уровне радиации через двое суток после взрыва под Северодвинском, сообщил исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассин Зербо 18 августа американской газете The Wall Street Journal.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Во Внуково задержали десятки миллионов насекомых из Великобритании
Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, на пограничном контрольном ветеринарном пункте «Внуково-Карго» было приостановлено оформление партии живых 20 миллионов 55 тысяч насекомых.
Обновлено в 04:44
Происшествия
В Балашихе загорелся химический завод
Здание химического завода загорелось в подмосковной Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 08:17