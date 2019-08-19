Политика

На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флотуГазета.Ru 12:27

По данным украинских СМИ, ранее танкер "Мрия" носил название "Вилга" и ходил под флагом Украины. Киев заподозрил, что в июне 2015 года корабль занимался поставкой нефтепродуктов подразделениям Черноморского флота в Севастополе.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 15:07, Ашберн
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