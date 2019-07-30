Политика
На Украине арестовали российский танкер Nika SpiritРИА Новости 09:20
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Читать в источнике
Оценить266
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 16:47, Ашберн
Политика
В партии Бойко назвали курс Украины в ЕС и НАТО бутафорией
Представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива назвал бутафорией курс Украины в ЕС и НАТО.
Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес
Татьяна Арнтгольц познакомила Марка Богатырева со своими родителями
Журналисты узнали, что актриса познакомила Марка Богатырева со своими родителями.
Обновлено в 04:21
Здоровье
Дефицит йода в организме может привести к выпадению волос
Специалисты утверждают, что йод очень полезен для организма человека. Это вещество помогает правильно функционировать щитовидной железе.
Обновлено в 10:49
Футбол
Экс-хавбек «Краснодара» перешел в «Орландо Сити»
Бывший полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра подписал контракт с "Орландо Сити", который выступает в MLS.
Обновлено в 16:36
Финансы
Объем выданной в России за полгода ипотеки упал впервые с кризиса
Последний раз объем выдачи ипотечных кредитов в России в январе—июне снижался в 2015 году, после падения рубля и резкого повышения Центробанком ключевой ставки, что привело к росту ипотечных ставок у банков.
Обновлено в 14:56
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
Обновлено в 15:35
Политика
Россия отказалась от участия в конференции по Венесуэле
Россия не будет участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Происшествия
В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах
По словам начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, сложность возгорания заключается в том, что при строительстве частных домов применялись горючие материалы, что послужило причиной активного распространения огня.
Обновлено в 14:03
Политика
Штабы оппозиции подадут заявку на проведение митинга 10 августа
Штабы незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы направят в столичную мэрию заявку на проведение митинга 10 августа.
Обновлено в 15:46
Культура
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Кино
Дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино
Обновлено в 11:21
Политика
Макаревич обратился к ОМОНу в песне: «Вам становится стыдно»
Музыкант Андрей Макаревич написал песню о событиях в центре Москвы 27 июля, где в ходе разгона несанкционированной акции протеста были задержаны более тысячи человек.
Обновлено в 15:30
Общество
Долгожительница посчитала секретом здоровья 20 стаканов пива в день
Долгожительница из бельгийского поселка Мёйзен считает секретом своего долголетия пиво.
Обновлено в 00:09
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Футбол
«Палмейрас» объявил о трансфере футболиста «Спартака» Адриано
Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» подписал контракт с нападающим московского «Спартака» Луисом Адриано.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
Американский генерал заявил о «недостаточном сдерживании» России
Размещение ядреных зарядов малой мощности на подводных лодках США уже оказывает сдерживающий эффект на Россию, однако этого недостаточно, считает генерал Джон Хайтен.
Обновлено в 11:39
Происшествия
В Белом море терпит бедствие частная яхта «Крейсер»
Обновлено в 14:38
Авто
Обновленный Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа
Накануне автомобиль без какого-либо камуфляжа заметили на дорогах Дубая. Шпионские фотографии и видео с новинкой уже появились в Сети.
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
СКР возбудил дело о массовых беспорядках в центре Москвы
Ранее были возбуждены три уголовных дела по статье "применение насилия в отношении представителя власти" – из-за распыления на несанкционированной акции баллончика с перцовым газом, в результате чего пострадали два бойца Росгвардии, кидания камня в сторону военнослужащих и броска мусорного бака в направлении омоновца.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес
Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером
Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.
Обновлено в 12:38
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Футбол
«Базель» выбил ПСВ из ЛЧ за счёт наибольшего количества голов в гостях
Швейцарский «Базель» обыграл голландский ПСВ в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:12
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Происшествия
«Заминировавших» кортеж Путина россиян оштрафовали
Обновлено в 11:55
Политика
День независимости Украины пройдет в новом формате
Обновлено в 08:22