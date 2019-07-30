с чего всё началось

На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Политика В партии Бойко назвали курс Украины в ЕС и НАТО бутафорией Представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива назвал бутафорией курс Украины в ЕС и НАТО.

Здоровье Дефицит йода в организме может привести к выпадению волос Специалисты утверждают, что йод очень полезен для организма человека. Это вещество помогает правильно функционировать щитовидной железе.

Футбол Экс-хавбек «Краснодара» перешел в «Орландо Сити» Бывший полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра подписал контракт с "Орландо Сити", который выступает в MLS.

Финансы Объем выданной в России за полгода ипотеки упал впервые с кризиса Последний раз объем выдачи ипотечных кредитов в России в январе—июне снижался в 2015 году, после падения рубля и резкого повышения Центробанком ключевой ставки, что привело к росту ипотечных ставок у банков.

Экономика Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.

Путешествия «Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.

Политика Россия отказалась от участия в конференции по Венесуэле Россия не будет участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах По словам начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, сложность возгорания заключается в том, что при строительстве частных домов применялись горючие материалы, что послужило причиной активного распространения огня.

Политика Штабы оппозиции подадут заявку на проведение митинга 10 августа Штабы незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы направят в столичную мэрию заявку на проведение митинга 10 августа.

Культура Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.

Политика Макаревич обратился к ОМОНу в песне: «Вам становится стыдно» Музыкант Андрей Макаревич написал песню о событиях в центре Москвы 27 июля, где в ходе разгона несанкционированной акции протеста были задержаны более тысячи человек.

Общество Долгожительница посчитала секретом здоровья 20 стаканов пива в день Долгожительница из бельгийского поселка Мёйзен считает секретом своего долголетия пиво.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Общество Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.

Футбол «Палмейрас» объявил о трансфере футболиста «Спартака» Адриано Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» подписал контракт с нападающим московского «Спартака» Луисом Адриано.

Армия и оружие Американский генерал заявил о «недостаточном сдерживании» России Размещение ядреных зарядов малой мощности на подводных лодках США уже оказывает сдерживающий эффект на Россию, однако этого недостаточно, считает генерал Джон Хайтен.

Авто Обновленный Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа Накануне автомобиль без какого-либо камуфляжа заметили на дорогах Дубая. Шпионские фотографии и видео с новинкой уже появились в Сети.

Происшествия СКР возбудил дело о массовых беспорядках в центре Москвы Ранее были возбуждены три уголовных дела по статье "применение насилия в отношении представителя власти" – из-за распыления на несанкционированной акции баллончика с перцовым газом, в результате чего пострадали два бойца Росгвардии, кидания камня в сторону военнослужащих и броска мусорного бака в направлении омоновца.

Шоу-бизнес Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.