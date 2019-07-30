Политика
На Украине арестовали российский танкер Nika SpiritРИА Новости 09:20
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Читать в источнике
Оценить264
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 15:16, Ашберн
Интернет
В России нашли альтернативу зарубежным приложениям
Институт развития интернета (ИРИ) нашел альтернативы иностранным приложениям для предустановки на смартфоны в 9 из 12 категорий.
Обновлено в 13:37
Футбол
«Палмейрас» объявил о трансфере футболиста «Спартака» Адриано
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес
Божена Рынска показала лицо после пластики
Божена Рынска показала лицо после пластики Журналистка решила заняться собой.
Обновлено в 09:01
Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности обвинил организацию в замалчивании данных о числе жертв террористов в Сирии.
Обновлено в 14:45
Авто
Новый Opel Corsa может стать самым экономичным в сегменте
В результате Corsa 2020 станет значительно экономичнее, что благотворно скажется на вредных выбросах.
Обновлено в 07:02
Политика
В МИД прокомментировали арест российского танкера Украиной
Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в эфире радиостанции «Коммерсант FM» заявил, что Москва будет следить за ситуацией вокруг российского танкера Nika Spirit, на который украинский суд наложил арест.
Обновлено в 15:10
Культура
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Музыка
Rammstein признались в любви России после концерта в Москве
Немецкая группа Rammstein заявила о любви к России и российским фанатам после концерта в Москве.
Обновлено в 14:34
Футбол
«Селтик» и АПОЭЛ вышли в третий раунд квалификации ЛЧ
В первом матче соперников, который прошел на прошлой неделе в Шотландии, «Селтик» добился победы со счетом 5:0. Таким образом, клуб из Глазго вышел в следующий этап турнира, где сразится с румынским клубом ЧФР (Клуж).
Обновлено в 14:54
Общество
Полиция Москвы призвала не участвовать в акции протеста 3 августа
Главное управление МВД России по Москве призвало не участвовать в несогласованной акции, которая пройдет в столице 3 августа из-за недопуска оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, говорится на сайте полиции.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Петербуржец дал бой трем «мажорам» из Rolls-Royce, ехавшим по тротуару
Петербуржец атлетического телосложения и с гладко выбритой головой сделал замечание молодым людям, которые пытались проехать по тротуару у домов 13−17 по Комендантскому проспекту Петербурга на автомобиле премиум-класса Rolls-Royce.
Обновлено в 04:19
Экономика
Несмотря на санкции американцев, Huawei показала рост доходов
Huawei в первой половине текущего года зафиксировала существенное увеличение объема доходов от продаж произведенных компанией гаджетов и технологического оборудования, сообщает 30 июля Синьхуа со ссылкой на представленный корпоративный отчет.
Обновлено в 14:04
Здоровье
Роддома Петербурга перейдут на электронные карты до конца года
Отчет чиновник представил на заседании малого правительства с участием врио губернатора Петербурга Александра Беглова.
Обновлено вчера в 06:48
Общество
В Совфеде допустили введение уголовного наказания за домашнее насилие
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас не исключил введения уголовной ответственности за домашнее насилие, передает ТАСС.
Обновлено в 10:53
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Общество
Минсельхоз назвал возможные причины гибели пчел в российских регионах
В результате массовой гибели пчел летом 2019 года в 25 регионах России погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общей численности в стране (3,09 млн пчелосемей), говорится в сообщении Минсельхоза, поступившем в РБК.
Обновлено в 10:31
Общество
В Москве 30 июля стало самым холодным днём месяца
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что 30 июля в Москве стало самым холодным днём с начала месяца.
Обновлено в 14:59
Экономика
Завершено перекрытие русла Кеми в ходе строительства Белопорожских ГЭС
В Карелии компания «Норд Гидро» завершила один из ключевых этапов проекта Белопорожских ГЭС – перекрыто русло реки Кемь.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Брата Си Цзиньпина обвинили в отмывании денег
Двоюродный брат главы Китая Си Цзиньпина Мин Чаи обвиняется в отмывании денег в Австралии.
Обновлено в 12:02
Финансы
Рубль немного подешевел к доллару и укрепился к евро
Доллар немного повышается, евро снижается на Московской бирже во вторник утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании решения Федеральной резервной системы США по ставке.
Обновлено в 03:22
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес
Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером
Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.
Обновлено в 12:38
Энергетика
Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо
Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.
Обновлено в 13:35
Политика
Украина отметит День независимости в новом формате
Обновлено в 05:44
Происшествия
Полиция нашла ножи и молотки у участников протеста в центре Москвы
Замначальника полиции по оперативной работе столичного ГУ МВД Александр Половинка заявил, что у участников несогласованной акции «За честные выборы», прошедшей 27 июля в центре Москвы, были при себе ножи, молотки и баллончики с перцовым газом.
Обновлено в 13:35
Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено вчера в 09:06
Армия и оружие
Россия поставит Индии тысячу авиационных ракет
Обновлено в 05:46
Авто
Audi представила обновленный A4 Allroad
Немецкая автомобилестроительная компания Audi представила новую версию модели A4 Allroad.
Обновлено в 07:51