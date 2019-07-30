с чего всё началось

На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Интернет В России нашли альтернативу зарубежным приложениям Институт развития интернета (ИРИ) нашел альтернативы иностранным приложениям для предустановки на смартфоны в 9 из 12 категорий.

Шоу-бизнес Божена Рынска показала лицо после пластики Божена Рынска показала лицо после пластики Журналистка решила заняться собой.

Армия и оружие Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности обвинил организацию в замалчивании данных о числе жертв террористов в Сирии.

Авто Новый Opel Corsa может стать самым экономичным в сегменте В результате Corsa 2020 станет значительно экономичнее, что благотворно скажется на вредных выбросах.

Политика В МИД прокомментировали арест российского танкера Украиной Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в эфире радиостанции «Коммерсант FM» заявил, что Москва будет следить за ситуацией вокруг российского танкера Nika Spirit, на который украинский суд наложил арест.

Культура Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.

Музыка Rammstein признались в любви России после концерта в Москве Немецкая группа Rammstein заявила о любви к России и российским фанатам после концерта в Москве.

Футбол «Селтик» и АПОЭЛ вышли в третий раунд квалификации ЛЧ В первом матче соперников, который прошел на прошлой неделе в Шотландии, «Селтик» добился победы со счетом 5:0. Таким образом, клуб из Глазго вышел в следующий этап турнира, где сразится с румынским клубом ЧФР (Клуж).

Общество Полиция Москвы призвала не участвовать в акции протеста 3 августа Главное управление МВД России по Москве призвало не участвовать в несогласованной акции, которая пройдет в столице 3 августа из-за недопуска оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, говорится на сайте полиции.

Происшествия Петербуржец дал бой трем «мажорам» из Rolls-Royce, ехавшим по тротуару Петербуржец атлетического телосложения и с гладко выбритой головой сделал замечание молодым людям, которые пытались проехать по тротуару у домов 13−17 по Комендантскому проспекту Петербурга на автомобиле премиум-класса Rolls-Royce.

Экономика Несмотря на санкции американцев, Huawei показала рост доходов Huawei в первой половине текущего года зафиксировала существенное увеличение объема доходов от продаж произведенных компанией гаджетов и технологического оборудования, сообщает 30 июля Синьхуа со ссылкой на представленный корпоративный отчет.

Здоровье Роддома Петербурга перейдут на электронные карты до конца года Отчет чиновник представил на заседании малого правительства с участием врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

Общество В Совфеде допустили введение уголовного наказания за домашнее насилие Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас не исключил введения уголовной ответственности за домашнее насилие, передает ТАСС.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Общество Минсельхоз назвал возможные причины гибели пчел в российских регионах В результате массовой гибели пчел летом 2019 года в 25 регионах России погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общей численности в стране (3,09 млн пчелосемей), говорится в сообщении Минсельхоза, поступившем в РБК.

Общество В Москве 30 июля стало самым холодным днём месяца Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что 30 июля в Москве стало самым холодным днём с начала месяца.

Экономика Завершено перекрытие русла Кеми в ходе строительства Белопорожских ГЭС В Карелии компания «Норд Гидро» завершила один из ключевых этапов проекта Белопорожских ГЭС – перекрыто русло реки Кемь.

Происшествия Брата Си Цзиньпина обвинили в отмывании денег Двоюродный брат главы Китая Си Цзиньпина Мин Чаи обвиняется в отмывании денег в Австралии.

Финансы Рубль немного подешевел к доллару и укрепился к евро Доллар немного повышается, евро снижается на Московской бирже во вторник утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании решения Федеральной резервной системы США по ставке.

Экономика Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.

Шоу-бизнес Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.

Энергетика Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.

Происшествия Полиция нашла ножи и молотки у участников протеста в центре Москвы Замначальника полиции по оперативной работе столичного ГУ МВД Александр Половинка заявил, что у участников несогласованной акции «За честные выборы», прошедшей 27 июля в центре Москвы, были при себе ножи, молотки и баллончики с перцовым газом.