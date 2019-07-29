Политика
На Украине арестовали российский танкер NeymaГазета.Ru 09:26
Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. По его словам, арест на судно наложили вместе с изъятыми при обыске документами.
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Футбол
Гигантская зарплата Малкома приведёт к бунту паспортистов в «Зените»
Эксперты гадают, на какой позиции Семаку лучше использовать реактивного вингера, перечисляя его лучшие качества и не забывая упомянуть о его будущей гигантской зарплате, которая, по слухам, составит €6,5 млн.
Обновлено в 02:23
Общество
Минсельхоз оценил количество погибших в России пчёл
Минсельхоз России заявил о том, что на территории страны погибло 39,6 тыс. пчелосемей или 1,3% от общего количества.
Обновлено в 11:38
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В американском Миссисипи двое человек застрелены в магазине Walmart
В одном из магазинов торговой сети Walmart произошла стрельба, в результате которой погибли двое человек.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие
Серийное производство истребителей Су-57 началось
Серийное производство многофункционального авиационного комплекса пятого поколения началось.
Обновлено вчера в 07:44
Гаджеты
Создан миниатюрный рабочий ноутбук с экраном в один дюйм
Энтузиаст по имени Пауль Клингер (Paul Klinger) создал ноутбук ThinkTiny, диагональ дисплея которого не превышает 0,96 дюймов (около 2,5 см). У устройства есть даже миниатюрный джойстик, заменяющий мышь.
Обновлено вчера в 11:16
Гаджеты
Петербургских программистов обвинили в создании вируса-шпиона
Канада обвинила петербургских программистов в создании вируса под названием Monokle для смартфонов на базе операционной системы Android.
Обновлено вчера в 18:39
Шоу-бизнес
Светлана Лобода была замечена на концерте группы «Rammstein»
29 июля группа дала концерт в Лужниках, и певица была здесь замечена.
Обновлено в 06:13
Футбол
Игрок «Спартака» Фернандо перешел в «Бэйцзин Гоань»
В "Спартак" Фернандо перешел в 2016 году из итальянской "Сампдории".
Обновлено в 07:51
Политика
Украина отметит День независимости в новом формате
Обновлено в 05:44
Экономика
Росстат назвал средний размер пенсий в июне
Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 168 рублей.
Обновлено в 09:23
Общество
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Экономика
«Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI запретят анонимно пополнять в России
"Яндекс.Деньги" и кошелек QIWI запретят анонимно пополнять в России На территории России запретят анонимно пополнять электронные кошельки.
Обновлено вчера в 02:06
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53
Происшествия
В Белоруссии вынесли второй смертный приговор с начала года
В начале июня сообщалось, что в Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 10:55
Политика
Премьер-министры Великобритании и Ирландии обсудили Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел переговоры с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, главной темой которых стала ситуация вокруг Brexit.
Обновлено в 11:28
Общество
Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Петербурге клиент напал на брокеров с топором
В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:35
Политика
Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом
Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 11:43
Кино
Создатель «Чипа и Дейла» и «Черного Плаща» приедет на Comic Con Russia
Американский аниматор, режиссер, сценарист и продюсер Тэд Стоунс, создатель, помимо прочего, мультфильмов "Чип и Дейл спешат на помощь", "Мишки Гамми" и "Черный плащ", посетит осенью Москву, став гостем фестиваль Comic-Con Russia.
Обновлено в 05:55
Политика
Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами
Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.
Обновлено в 11:07
Наука
Геном дракона Комодо рассказывает историю развития
Как только ученые получили последовательность, они использовали вычислительные инструменты, чтобы сравнить ее с другими рептилиями и посмотреть, что делает геном дракона Комодо уникальным.
Обновлено вчера в 13:20
Кино
В сети появился дебютный трейлер фильма «Маяк» с Робертом Паттинсоном
В апреле создатели черно-белого хоррора «Маяк» порадовали поклонников Роберта Паттинсона и Уиллема Дефо первыми кадрами.
Обновлено в 09:48
Происшествия
В Новосибирске подожгли приемную «Единой России»
По сообщению пресс-службы Новосибирского регионального отделения «Единой России», в ночь 29 на 30 июля в приемную партии в Первомайском районе бросили бутылку с зажигательной смесью.
Обновлено в 09:19
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Здоровье
Названо самое бесполезное лекарство для лечения простуды
Врач общей практики Ирина Добрецова рассказала, какие препараты для лечения простуды и ОРВИ не обладают лечебными свойствами и даже могут представляют опасность для здоровья.
Обновлено в 09:20
Футбол
Александр Самедов завершил карьеру футболиста
Обновлено в 05:21