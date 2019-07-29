с чего всё началось

Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. По его словам, арест на судно наложили вместе с изъятыми при обыске документами.

Футбол Гигантская зарплата Малкома приведёт к бунту паспортистов в «Зените» Эксперты гадают, на какой позиции Семаку лучше использовать реактивного вингера, перечисляя его лучшие качества и не забывая упомянуть о его будущей гигантской зарплате, которая, по слухам, составит €6,5 млн.

Общество Минсельхоз оценил количество погибших в России пчёл Минсельхоз России заявил о том, что на территории страны погибло 39,6 тыс. пчелосемей или 1,3% от общего количества.

Политика Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17 Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.

Происшествия В американском Миссисипи двое человек застрелены в магазине Walmart В одном из магазинов торговой сети Walmart произошла стрельба, в результате которой погибли двое человек.

Гаджеты Создан миниатюрный рабочий ноутбук с экраном в один дюйм Энтузиаст по имени Пауль Клингер (Paul Klinger) создал ноутбук ThinkTiny, диагональ дисплея которого не превышает 0,96 дюймов (около 2,5 см). У устройства есть даже миниатюрный джойстик, заменяющий мышь.

Гаджеты Петербургских программистов обвинили в создании вируса-шпиона Канада обвинила петербургских программистов в создании вируса под названием Monokle для смартфонов на базе операционной системы Android.

Шоу-бизнес Светлана Лобода была замечена на концерте группы «Rammstein» 29 июля группа дала концерт в Лужниках, и певица была здесь замечена.

Экономика Росстат назвал средний размер пенсий в июне Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 168 рублей.

Общество В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".

Экономика «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI запретят анонимно пополнять в России "Яндекс.Деньги" и кошелек QIWI запретят анонимно пополнять в России На территории России запретят анонимно пополнять электронные кошельки.

Происшествия В Белоруссии вынесли второй смертный приговор с начала года В начале июня сообщалось, что в Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.

Политика Премьер-министры Великобритании и Ирландии обсудили Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел переговоры с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, главной темой которых стала ситуация вокруг Brexit.

Общество Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта.

Происшествия В Петербурге клиент напал на брокеров с топором В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».

Политика Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Кино Создатель «Чипа и Дейла» и «Черного Плаща» приедет на Comic Con Russia Американский аниматор, режиссер, сценарист и продюсер Тэд Стоунс, создатель, помимо прочего, мультфильмов "Чип и Дейл спешат на помощь", "Мишки Гамми" и "Черный плащ", посетит осенью Москву, став гостем фестиваль Comic-Con Russia.

Политика Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.

Наука Геном дракона Комодо рассказывает историю развития Как только ученые получили последовательность, они использовали вычислительные инструменты, чтобы сравнить ее с другими рептилиями и посмотреть, что делает геном дракона Комодо уникальным.

Кино В сети появился дебютный трейлер фильма «Маяк» с Робертом Паттинсоном В апреле создатели черно-белого хоррора «Маяк» порадовали поклонников Роберта Паттинсона и Уиллема Дефо первыми кадрами.

Происшествия В Новосибирске подожгли приемную «Единой России» По сообщению пресс-службы Новосибирского регионального отделения «Единой России», в ночь 29 на 30 июля в приемную партии в Первомайском районе бросили бутылку с зажигательной смесью.