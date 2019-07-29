Политика

На Украине арестовали российский танкер NeymaГазета.Ru 09:26

Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. По его словам, арест на судно наложили вместе с изъятыми при обыске документами.
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с чего всё началось
Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил
 в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
РБК09:47

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