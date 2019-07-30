Политика
На Украине арестовали российский танкерРИА Новости 09:20
Сотрудники СБУ задержали Nika Spirit 25 июля в порту Измаил. Как утверждает Киев, ранее танкер назывался Neyma и участвовал в блокировании прохода украинских кораблей в ходе провокации в Керченском проливе. На судне прошли обыски, были изъяты документы, записи переговоров и бортовые журналы.
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Танкер топит надежды. Украина не хочет улучшения отношений с Россией?
Аргументы и Факты27 июля в 06:29
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Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено вчера в 09:06
Футбол
Карасев извинился перед «Оренбургом» за судейство в матче с «Зенитом»
Главный арбитр матча третьего тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и "Зенитом" Сергей Карасев попросил прощения у оренбургского клуба за плохое судейство.
Обновлено в 09:37
Экономика
Дания останавливает «Северный поток-2»
У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено вчера в 01:15
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 02:57
Происшествия
СКР возбудил дело о массовых беспорядках в центре Москвы
Ранее были возбуждены три уголовных дела по статье "применение насилия в отношении представителя власти" – из-за распыления на несанкционированной акции баллончика с перцовым газом, в результате чего пострадали два бойца Росгвардии, кидания камня в сторону военнослужащих и броска мусорного бака в направлении омоновца.
Обновлено в 10:13
Политика
Валерий Лимаренко доложил Путину о темпах развития Сахалина
Для решения квартирного вопроса власти Сахалинской области, доложил Лимаренко, приняли решение увеличить объемы жилищного строительства вдвое.
Обновлено в 08:33
Экономика
«Кубышка» «Сургутнефтегаза» полегчала на 105 млрд рублей
За январь-июнь "Сургутнефтегаз" получил 37,93 млрд рублей чистого убытка по российским стандартам против 371,432 млрд рублей чистой прибыли за первые шесть месяцев 2018 года.
Обновлено в 07:45
Политика
Депутат Рады: Украина уйдет с молотка
«Новая Рада будет заниматься продолжением бездумной внутренней и внешней политики предыдущих пяти лет», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, комментируя заявление представителя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ильи Кивы о том, что при новом составе Рады «страну можно будет потерять за три года».
Обновлено в 06:16
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Общество
В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Происшествия
В Петербурге клиент напал на брокеров с топором
В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:35
Политика
Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
Обновлено в 06:43
Экономика
Аналитики считают неизбежным переход «Яндекса» государству
Ранее в поддержку компании "Яндекс" выступал Герман Греф, занимающий пост гендиректора "Сбербанка", но теперь, по мнению аналитиков, он не будет участвовать, а среди акционеров, вероятнее всего, появятся госструктуры.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В горах Бурятии заблокированы туристы, один человек погиб
В Окинском районе Бурятии в районе слияния рек Урик и Даялык заблокированы и просят о помощи 12 туристов, сплавлявшихся на катамаранах.
Обновлено в 02:16
Общество
В Сочи появились тараканы длиной 9 сантиметров
Обновлено в 07:02
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Авто
Американский дилер продаёт автомобили за символическую цену
Ну, и третья — машины находятся в откровенно плохом состоянии, и большинство из них не на ходу.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Суд арестовал Дмитрия Гудкова на 30 суток
Обновлено в 10:32
Политика
Порошенко пообещал не прятаться назло Путину
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае лишения депутатской неприкосновенности не будет прятаться, так как это станет «большим подарком» российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 05:29
Политика
Володин прокомментировал отъезд Порошенко с Украины
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал отъезд с Украины бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 09:15
Технологии
«Ростелеком» впервые закупил системы хранения данных по закону Яровой
«Ростелеком» потратил 3 млрд руб. на системы хранения данных (СХД) для исполнения закона Яровой.
Обновлено вчера в 17:34
Экономика
Росстат: в России растет количество бедных
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек, с 13,9% в первом квартале прошлого года до 14,3% в текущем году за тот же промежуток времени.
Обновлено вчера в 17:03
Музыка
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Футбол
«Зенит» надеется оформить трансфер Малкома в ближайшие 48 часов
Отмечается, что руководство питерского клуба надеется закрыть сделку в ближайшие 48 часов.
Обновлено в 07:28
Политика
Митрохина могут зарегистрировать кандидатом в депутаты Мосгордумы
Рабочая группа Мосгоризбиркома удовлетворила жалобу члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщается на странице партии в Twitter.
Обновлено в 07:46
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".
Обновлено в 09:53
Общество
Генпрокуратура внесла представление главе Минздрава Скворцовой
Генпрокуратура внесла представление главе Минздрава Веронике Скворцовой, с требованием исправить недостатки в оказании медицинских услуг, заявил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 10:02
Наука
Сотни оленей погибли на Шпицбергене
Более 200 тел погибших от голода северных оленей было обнаружено на архипелаге Шпицберген после зимы.
Обновлено вчера в 11:57