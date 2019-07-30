с чего всё началось

Сотрудники СБУ задержали Nika Spirit 25 июля в порту Измаил. Как утверждает Киев, ранее танкер назывался Neyma и участвовал в блокировании прохода украинских кораблей в ходе провокации в Керченском проливе. На судне прошли обыски, были изъяты документы, записи переговоров и бортовые журналы.

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Общество В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».

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Футбол «Зенит» надеется оформить трансфер Малкома в ближайшие 48 часов Отмечается, что руководство питерского клуба надеется закрыть сделку в ближайшие 48 часов.

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Общество Генпрокуратура внесла представление главе Минздрава Скворцовой Генпрокуратура внесла представление главе Минздрава Веронике Скворцовой, с требованием исправить недостатки в оказании медицинских услуг, заявил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман, сообщает «РИА Новости».