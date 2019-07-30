Политика

На Украине арестовали российский танкерРБК вчера в 09:47

Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
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с чего всё началось
Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил
 в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
РБКвчера в 09:47

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