с чего всё началось

Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Путешествия Десятки россиян погибли в Анталье с начала года С начала года в Анталье зарегистрировано несколько десятков смертей российских граждан.

Политика Генпрокуратура начинает массовые проверки пенсионных фондов Уже в августе Генеральная прокуратура России начнёт проводить массовые проверки в пенсионных фондах страны.

Политика Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.

Политика Суд закрыл дело Демпартии США против России Ранее Демпартия повторно внесла поправки в текст иска к России, российской военной разведке и 12 другим ответчикам о вмешательстве в президентские выборы в пользу господина Трампа.

Политика Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.

Шоу-бизнес Ирина Безрукова рассказала, как от нее уходил муж Звезда рассказала о самом наболевшем – потере сына Андрея, а также расставании с мужем Сергеем Безруковым.

Общество В Тулуне начал снижаться уровень воды в реке Ия Уровень воды прекратил повышаться, достигнув отметки 11,25 метра, при критической отметке в семь метров.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Культура Умер народный художник Валерий Кокурин Один из основателей владимирской живописной школы Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни.

Кино Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.

Экономика Совет директоров «Эталона» одобрил покупку 49% акций «Лидер-Инвест» Совет директоров группы "Эталон" одобрил покупку оставшихся 49% акций девелопера "Лидер-Инвест", входящего в АФК "Система", за 14,6 млрд руб. Таким образом, в случае закрытия этой сделки доля "Эталона" в "Лидер-Инвест" увеличится до 100%, говорится в сообщении группы во вторник.

Политика Трамп рассказал, как идут торговые переговоры с Китаем Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем идут хорошо.

Политика Киевский эксперт сомневается в возвращении Порошенко на Украину Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший пределы страны, может не вернуться обратно.

Космос Космический телескоп NASA открыл три экзопланеты Космический телескоп TESS, запущенный в рамках исследовательской программы NASA, открыл сразу три экзопланеты — планеты, находящиеся вне Солнечной системы.

Общество Опрос показал, сколько россиянок считают себя красивыми Только 13% россиянок считают себя красивыми, зато умными - почти втрое больше, следует из результатов опроса Mail.ru, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Экономика Россиянам разрешили брать ипотечные каникулы В России с 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации и не могут обеспечивать платежи по кредиту.

Теннис Медведев вышел в третий круг турнира в Вашингтоне Россиянин Даниил Медведев переиграл немца Бьорна Фратанджело в матче второго круга турнира в Вашингтоне.

Экономика Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.

Здоровье Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.

Футбол Малком дал согласие на переход в «Зенит» Игрок «Барселоны» Малком дал своё согласие на переход в питерский «Зенит».

Общество Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд Жена премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума принцесса Хайя обратилась с иском в лондонский суд.