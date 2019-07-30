с чего всё началось

Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Происшествия В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автомобиля Rolls-Royce, который напал на сделавшего ему замечание пешехода.

Кино В сети опубликовали видео с первого кастинга «Звездных войн» В Сети появился ролик с кинопроб Марка Хэмилла и Харрисона Форда в "Звездные войны" (на роли Люка Скайуокера и Хана Соло соответственно).

Происшествия Пожар в Самаре распространился на восемь домов Пожар в Железнодорожном районе Самары, где горят три частных жилых дома, распространился еще на пять нежилых построек, заявил журналистам начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.

Финансы Спрос на гособлигации Белоруссии превысил предложение в четыре раза Спрос со стороны физлиц на облигации Белоруссии в Газпромбанке оценили в 1,5 млрд руб. Газпромбанк вместе Совкомбанком, "Открытием" и Евразийским банком развития являются организаторами размещения.

Политика Нидерланды отказались от новых материалов по катастрофе MH17 Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского "Боинга", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, но получил отказ: в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне они учтены не были.

Экономика Вступил в силу закон об ипотечных каникулах В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах, подписанный президентом 1 мая.

Экономика В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.

Армия и оружие Британские истребители сопроводили российский Ил-76 у границ Эстонии Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании сопроводили российский военно-транспортный самолет Ил-76, который совершал полет у границ воздушного пространства Эстонии.

Экономика WSJ узнала о грозящем связанному с Фридманом фонду штрафе в США Комитет по иностранным инвестициям (Cfius) правительства США может назначить штраф инвестфонду Pamplona Capital Management, одним из инвесторов которого является основной владелец холдинга LetterOne и «Альфа-Групп» Михаил Фридман, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письмо Cfius фонду.

Авто На тестах замечен новый Mercedes-AMG GLE 53 Coupe Фотошпионы сообщают, что место, где были сделаны снимки, находится примерно в 60 км от завода Mercedes в Таскалусе.

Футбол Два российских игрока вошли в список перспективных футболистов УЕФА В список вошли два российских футболиста - полузащитник ЦСКА Иван Обляков и голкипер "Краснодара" Матвей Сафронов.

Политика Генпрокуратура начинает массовые проверки пенсионных фондов Уже в августе Генеральная прокуратура России начнёт проводить массовые проверки в пенсионных фондах страны.

Культура Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.

Политика Трамп пообещал изучить информацию о заболевании Навального Президент США Дональд Трамп сказал, что изучит информацию о проблемах со здоровьем российского оппозиционера Алексея Навального, который был госпитализирован с острой аллергической реакции.

Политика Медведев поручил взять под контроль пожары в Сибири В связи с масштабными лесными пожарами в Сибири премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился усилить группировку МЧС и поручил руководству регионов взять ситуацию под личный контроль, сообщает ТАСС.

Кино Создатель «Чипа и Дейла» и «Черного Плаща» приедет на Comic Con Russia Американский аниматор, режиссер, сценарист и продюсер Тэд Стоунс, создатель, помимо прочего, мультфильмов "Чип и Дейл спешат на помощь", "Мишки Гамми" и "Черный плащ", посетит осенью Москву, став гостем фестиваль Comic-Con Russia.

Происшествия Арестован начальник уголовного розыска в Приморье В Приморье суд постановил арестовать начальника уголовного розыска УМВД России Андрея Миляева. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Команда Зеленского предложила инициативу по «возвращению» Крыма Кориневич добавил, что Киев рассматривает эту инициативу, как первый шаг для гипотетической пересмотра территориальной принадлежности Крыма.

Футбол Луис Адриано перешел в «Палмейрас» бесплатно Бразильский нападающий московского "Спартака" Луис Адриано переходит в "Палмейрас". Футболист достался клубу из Бразилии бесплатно.