Политика
На Украине арестовали российский танкерРБК 09:47
Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
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Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 11 метров
Обновлено в 11:23
Происшествия
В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce
В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автомобиля Rolls-Royce, который напал на сделавшего ему замечание пешехода.
Обновлено в 15:53
Кино
В сети опубликовали видео с первого кастинга «Звездных войн»
В Сети появился ролик с кинопроб Марка Хэмилла и Харрисона Форда в "Звездные войны" (на роли Люка Скайуокера и Хана Соло соответственно).
Обновлено в 04:39
Происшествия
Пожар в Самаре распространился на восемь домов
Пожар в Железнодорожном районе Самары, где горят три частных жилых дома, распространился еще на пять нежилых построек, заявил журналистам начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.
Обновлено в 13:30
Финансы
Спрос на гособлигации Белоруссии превысил предложение в четыре раза
Спрос со стороны физлиц на облигации Белоруссии в Газпромбанке оценили в 1,5 млрд руб. Газпромбанк вместе Совкомбанком, "Открытием" и Евразийским банком развития являются организаторами размещения.
Обновлено в 13:48
Политика
Нидерланды отказались от новых материалов по катастрофе MH17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского "Боинга", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, но получил отказ: в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне они учтены не были.
Обновлено в 08:30
Политика
В РПЦ объяснили повышение пенсионного возраста в РФ
Обновлено в 16:05
Экономика
Вступил в силу закон об ипотечных каникулах
В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах, подписанный президентом 1 мая.
Обновлено в 19:26
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено в 17:35
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российский Ил-76 у границ Эстонии
Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании сопроводили российский военно-транспортный самолет Ил-76, который совершал полет у границ воздушного пространства Эстонии.
Обновлено в 15:58
Экономика
WSJ узнала о грозящем связанному с Фридманом фонду штрафе в США
Комитет по иностранным инвестициям (Cfius) правительства США может назначить штраф инвестфонду Pamplona Capital Management, одним из инвесторов которого является основной владелец холдинга LetterOne и «Альфа-Групп» Михаил Фридман, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письмо Cfius фонду.
Обновлено в 14:22
Авто
На тестах замечен новый Mercedes-AMG GLE 53 Coupe
Фотошпионы сообщают, что место, где были сделаны снимки, находится примерно в 60 км от завода Mercedes в Таскалусе.
Обновлено в 13:52
Футбол
Два российских игрока вошли в список перспективных футболистов УЕФА
В список вошли два российских футболиста - полузащитник ЦСКА Иван Обляков и голкипер "Краснодара" Матвей Сафронов.
Обновлено в 10:23
Политика
Генпрокуратура начинает массовые проверки пенсионных фондов
Уже в августе Генеральная прокуратура России начнёт проводить массовые проверки в пенсионных фондах страны.
Обновлено в 08:51
Культура
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Политика
Трамп пообещал изучить информацию о заболевании Навального
Президент США Дональд Трамп сказал, что изучит информацию о проблемах со здоровьем российского оппозиционера Алексея Навального, который был госпитализирован с острой аллергической реакции.
Обновлено в 14:59
Авто
Nissan намерен сократить производственные мощности на 10%
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
Шойгу поздравил военнослужащих с Днем тыла ВС РФ
Обновлено в 19:00
Политика
Медведев поручил взять под контроль пожары в Сибири
В связи с масштабными лесными пожарами в Сибири премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился усилить группировку МЧС и поручил руководству регионов взять ситуацию под личный контроль, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:06
Кино
Создатель «Чипа и Дейла» и «Черного Плаща» приедет на Comic Con Russia
Американский аниматор, режиссер, сценарист и продюсер Тэд Стоунс, создатель, помимо прочего, мультфильмов "Чип и Дейл спешат на помощь", "Мишки Гамми" и "Черный плащ", посетит осенью Москву, став гостем фестиваль Comic-Con Russia.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Арестован начальник уголовного розыска в Приморье
В Приморье суд постановил арестовать начальника уголовного розыска УМВД России Андрея Миляева. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:45
Политика
Команда Зеленского предложила инициативу по «возвращению» Крыма
Кориневич добавил, что Киев рассматривает эту инициативу, как первый шаг для гипотетической пересмотра территориальной принадлежности Крыма.
Обновлено вчера в 14:48
Футбол
Луис Адриано перешел в «Палмейрас» бесплатно
Бразильский нападающий московского "Спартака" Луис Адриано переходит в "Палмейрас". Футболист достался клубу из Бразилии бесплатно.
Обновлено в 13:58
Политика
США попросили Германию помочь с защитой от Ирана в Ормузском проливе
Вашингтон предложил Берлину присоединиться к миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе и противодействию Ирану, сообщила представитель посольства США в Германии, передает Reuters.
Обновлено в 09:21