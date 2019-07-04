Политика
На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17РИА Новости 16:22
Украинский суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады Донецкой народной республики Владимира Цемаха. Об этом "Украинским новостям" сказал его адвокат Роман Гонтарев. "Он содержится в Киеве под стражей в статусе подозреваемого", – сообщил защитник.
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