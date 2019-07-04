Политика

На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17РИА Новости 16:22

Украинский суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады Донецкой народной республики Владимира Цемаха. Об этом "Украинским новостям" сказал его адвокат Роман Гонтарев. "Он содержится в Киеве под стражей в статусе подозреваемого", – сообщил защитник.
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На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17

РИА Новости16:22

Спецслужбы Украины задержали в самопровозглашенной ДНР бывшего зенитчика

Эхо Москвы18:07

Спецслужбы Украины вывезли из ДНР экс-командира ПВО у Снежного

Газета.Ru16:32

СМИ: Задержанному экс-командиру ПВО бригады ДНР грозит до 15 лет лишения свободы

Росбалт15:10

BBC сообщила о вывезенном спецслужбами Украины из ДНР бывшем командире ПВО

Коммерсантъ14:05

На Украине арестовали бывшего командира ПВО бригады ДНР

РБК14:29

Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе

Lenta.ru11:13
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Политика

Папа Римский попросил Путина молиться за него

Обновлено в 16:02
Спорт

Бразильский экс-губернатор заявил о взятках членам МОК Попову и Бубке

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного заседания заявил, что некоторые члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубку, получили деньги за голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, передает UOL.
Обновлено в 17:04
Происшествия

Гардеробщицу Верховной Рады обнаружили мертвой

66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде, обнаружили мертвой.
Обновлено в 16:24
Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение

Как отмечает Los Angeles Times, прошедшее землетрясение является сильнейшим в Южной Калифорнии с 1994 года.
Обновлено в 16:04
Происшествия

Владельца ресторанов украинской кухни приговорили к двум годам колонии

Собственник сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван приговорен к двум годам колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов.
Обновлено в 07:47
Здоровье

Соцсети: как снижается число бедных в России

Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено в 10:47
Авто

АвтоВАЗ возобновил производство машин

С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.
Обновлено в 14:42
Политика

Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате

Обновлено в 02:47
Политика

Появилось видео задержания иранского танкера

Обновлено в 12:46
Политика

Кудрин увидел отставание России от США в вопросе духовных ценностей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей.
Обновлено в 11:30
Происшествия

В Казани задержали кассиршу из Салавата, сбежавшую с миллионами

Обновлено в 16:17
Общество

Росконтроль назвал марки худшего кофе

Обновлено в 05:46
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено вчера в 08:23
Политика

МИД Украины вызвал посла Венгрии

МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто об украинском законе о госязыке.
Обновлено в 16:51
Интернет

Сбой в Facebook показал, что соцсеть «видит» на фото пользователей

Накануне в сервисах, принадлежащих компании Facebook, произошел крупный сбой: в Instagram не загружалась новостная лента, в Facebook — перестали отображаться картинки, а пользователи мессенджера WhatsApp испытывали проблемы с отправкой сообщений.
Обновлено в 10:39
Происшествия

В Новой Москве автомобиль сбил людей на обочине

Автомобиль сбил людей, стоявших на обочине в деревне Рассудово в Новой Москве.
Обновлено в 16:20
Здоровье

В России выросло число случаев диагностирования бесплодия

Увеличение числа случаев постановки диагноза «бесплодие» с 2014 по 2017 год составило почти 19% среди женщин и 22% среди мужчин, сообщает News.ru со ссылкой на данные Минздрава.
Обновлено в 10:36
Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку

Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Футбол

«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в Австрии

Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес

Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:10
Музыка

В Сети появилась флеш-игра о походе Маккартни на вечеринку Tyga

Сюжет игры основан на истории 2016 года, когда Пол Маккартни после получения своей 16-й премии «Грэмми» не смог пройти фейсконтроль на вечеринку, организованную рэпером Tyga.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес

Похудевшая до 43 кг актриса Ирина Темичева упала в голодный обморок

Обновлено в 03:41
Футбол

ФК «Ростов» направил жалобу на президента «Чайки»

ФК «Ростов» обратился в РФС, ФСБ и полицию с просьбой провести проверку по поводу высказывания президента «Чайки» в отношении желто-синих болельщиков.
Обновлено в 16:26
Политика

В России предоставили убежище многодетной семье из Германии

Обновлено в 15:52
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Общество

В ТЦ «Авиапарк» протёк аквариум

В столичном торговом центре «Авиапарк» протёк аквариум, передаёт радиостанция «Говорит Москва» .
Обновлено в 10:32
Культура

Журналисты нашли предполагаемую видеозапись с Бэнкси

Английский телеканал ITV London нашел старое интервью с человеком, который, как они подозревают, является известным анонимным уличным художником Бэнкси.
Обновлено в 16:04
Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые вышла в свет после скандала

Певица в сопровождении водителя прибыла на перрон Рижского вокзала столицы.
Обновлено вчера в 21:47
Футбол

Аршавин поделился мнением о новом защитнике «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о новичке петербургского клуба Дугласе Сантосе.
Обновлено в 16:51
Общество

У Маслякова хотят оспорить права на КВН

«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
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