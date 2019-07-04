Политика
На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17РИА Новости 16:22
Украинский суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады Донецкой народной республики Владимира Цемаха. Об этом "Украинским новостям" сказал его адвокат Роман Гонтарев. "Он содержится в Киеве под стражей в статусе подозреваемого", – сообщил защитник.
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Политика
Папа Римский попросил Путина молиться за него
Обновлено в 16:02
Спорт
Бразильский экс-губернатор заявил о взятках членам МОК Попову и Бубке
Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного заседания заявил, что некоторые члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубку, получили деньги за голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, передает UOL.
Обновлено в 17:04
Происшествия
Гардеробщицу Верховной Рады обнаружили мертвой
66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде, обнаружили мертвой.
Обновлено в 16:24
Происшествия
В Калифорнии произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение
Как отмечает Los Angeles Times, прошедшее землетрясение является сильнейшим в Южной Калифорнии с 1994 года.
Обновлено в 16:04
Происшествия
Владельца ресторанов украинской кухни приговорили к двум годам колонии
Собственник сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван приговорен к двум годам колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов.
Обновлено в 07:47
Здоровье
Соцсети: как снижается число бедных в России
Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено в 10:47
Авто
АвтоВАЗ возобновил производство машин
С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.
Обновлено в 14:42
Политика
Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате
Обновлено в 02:47
Политика
Появилось видео задержания иранского танкера
Обновлено в 12:46
Политика
Кудрин увидел отставание России от США в вопросе духовных ценностей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей.
Обновлено в 11:30
Общество
Росконтроль назвал марки худшего кофе
Обновлено в 05:46
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено вчера в 08:23
Политика
МИД Украины вызвал посла Венгрии
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто об украинском законе о госязыке.
Обновлено в 16:51
Интернет
Сбой в Facebook показал, что соцсеть «видит» на фото пользователей
Накануне в сервисах, принадлежащих компании Facebook, произошел крупный сбой: в Instagram не загружалась новостная лента, в Facebook — перестали отображаться картинки, а пользователи мессенджера WhatsApp испытывали проблемы с отправкой сообщений.
Обновлено в 10:39
Происшествия
В Новой Москве автомобиль сбил людей на обочине
Автомобиль сбил людей, стоявших на обочине в деревне Рассудово в Новой Москве.
Обновлено в 16:20
Здоровье
В России выросло число случаев диагностирования бесплодия
Увеличение числа случаев постановки диагноза «бесплодие» с 2014 по 2017 год составило почти 19% среди женщин и 22% среди мужчин, сообщает News.ru со ссылкой на данные Минздрава.
Обновлено в 10:36
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях
Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:10
Музыка
В Сети появилась флеш-игра о походе Маккартни на вечеринку Tyga
Сюжет игры основан на истории 2016 года, когда Пол Маккартни после получения своей 16-й премии «Грэмми» не смог пройти фейсконтроль на вечеринку, организованную рэпером Tyga.
Обновлено в 13:33
Футбол
ФК «Ростов» направил жалобу на президента «Чайки»
ФК «Ростов» обратился в РФС, ФСБ и полицию с просьбой провести проверку по поводу высказывания президента «Чайки» в отношении желто-синих болельщиков.
Обновлено в 16:26
Политика
В России предоставили убежище многодетной семье из Германии
Обновлено в 15:52
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Общество
В ТЦ «Авиапарк» протёк аквариум
В столичном торговом центре «Авиапарк» протёк аквариум, передаёт радиостанция «Говорит Москва» .
Обновлено в 10:32
Культура
Журналисты нашли предполагаемую видеозапись с Бэнкси
Английский телеканал ITV London нашел старое интервью с человеком, который, как они подозревают, является известным анонимным уличным художником Бэнкси.
Обновлено в 16:04
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые вышла в свет после скандала
Певица в сопровождении водителя прибыла на перрон Рижского вокзала столицы.
Обновлено вчера в 21:47
Футбол
Аршавин поделился мнением о новом защитнике «Зенита»
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о новичке петербургского клуба Дугласе Сантосе.
Обновлено в 16:51
Общество
У Маслякова хотят оспорить права на КВН
«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49