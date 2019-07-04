Политика

На Украине арестовали экс-начальника ПВО бригады ДНРRT на русском вчера в 22:30

На Украине суд арестовал экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха. Об этом информируют «Украинские новости» со ссылкой на его адвоката Романа Гонтарева.
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Франц Клинцевич
Очередной беспредел украинских спецслужб. Теперь из похищенного Владимира Цемаха начнут выбивать нужные показания.
— Франц Клинцевич, российский политикРИА Новости вчера в 19:04

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