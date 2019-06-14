Политика

На Украине арестовали экс-главу ЦИК ДНРRT на русском 12:44

«Роман Лягин взят под стражу на 60 суток без альтернативы залога», — написала она в Twitter. Ранее о задержании экс-главы ЦИК проинформировал генеральный прокурор Юрий Луценко. В своём Facebook он отметил, что в мае 2014 года задержанный «организовывал и проводил так называемый референдум».
Читать в источнике
с чего всё началось
"ГПУ и СБУ задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии ДНР", который в мае 2014 организовывал и проводил так называемый референдум", - написал Луценко в Facebook
.
РИА Новости07:27

Подробнее о событии

Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР

РБК11:46

Экс-главу ЦИК ДНР отправили под арест без права выхода под залог

News.ru11:44

Генпрокурор Украины заявил о задержании экс-главы ЦИК ДНР

РИА Новости07:27

Суд в Киеве арестовал экс-главу ЦИК ДНР на 60 дней без права внесения залога

ТАСС11:20

На Украине задержали одного из организаторов референдума о независимости ДНР

Lenta.ru08:37

На Украине задержали организатора референдума ДНР

Газета.Ru08:28

Без права залога: Лягин арестован на 60 суток

Вести.Ru11:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 17:18, Вашингтон
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Происшествия

Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери

Обновлено в 04:51
Энергетика

«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.
Обновлено в 15:34
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес

Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Политика

Представители Демпартии Молдавии покинули страну

Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого

Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Авто

Объявлены цены на Mazda 3 нового поколения для России

В машине появилась новая система управления G-Vectoring Control Plus и фирменный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC).
Обновлено в 13:12
Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами

Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Происшествия

В Москве автомобиль упал в реку на Новодевичьей набережной

Обновлено в 16:17
Политика

Путин и Рахмон провели переговоры в Душанбе

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили в Душанбе вопросы дальнейшего развития стратегических партнёрских отношений между двумя странами.
Обновлено в 16:47
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.
Обновлено в 07:52
Здоровье

Профилактика и лечение простудных заболеваний с помощью трав

Что касается гриппа, то многим из нас известно, что основа лечения этого вируса - растения, вызывающие потоотделение.
Обновлено в 14:47
Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Происшествия

Иван Голунов назвал имя избившего его полицейского

Обновлено в 11:17
Политика

Козак объединил ZIK, «112 Украина» и NewsOne в крупнейший на Украине медиахолдинг

Украинский медиамагнат Тарас Козак 14 июня 2019 года купил телеканал ZIK и объявил о создании медиахолдинга, в который также войдут каналы «112 Украина» и NewsOne.
Обновлено в 11:28
Политика

Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа

Речь идет о материале телеканала Би-би-си, который со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России, которая якобы совершает некие тайные действия в Прибалтике и Африке.
Обновлено в 14:49
Игры

CD Projekt Red рассказала о «Ведьмаке 3.5»

Студия CD Projekt Red могла бы сделать нового «Ведьмака» — The Witcher 3.5, и игра принесла бы большую прибыль.
Обновлено в 09:23
Общество

Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми

Обновлено в 09:29
Игры

Crytek устроила бесплатные выходные в Hunt: Showdown

Разработчики из студии Crytek объявили о начале бесплатных выходных в Hunt: Showdown.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Брошенная в московской квартире девочка научилась кататься на самокате

Пятилетняя девочка, которую спасатели нашли брошенной в одной из московских квартир, научилась кататься на самокате, и у нее значительно увеличился словарный запас.
Обновлено в 16:19
Гаджеты

Realme решила завоевать российский рынок смартфонов низкими ценами

«Отпочковавшаяся» в прошлом году от OPPO, компания Realme решила выйти на российский рынок с тремя моделями: Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.
Обновлено вчера в 17:06
Хоккей

Любушкин подписал однолетний контракт с «Аризоной»

«Аризона» официально объявила о подписании нового контракта с российским защитником Ильей Любушкиным.
Обновлено в 16:31
Политика

Борис Джонсон признался в употреблении кокаина

Британский политик Борис Джонсон, лидирующий на выборах премьер-министра страны, признал, что употреблял кокаин.
Обновлено в 09:38
Происшествия

«Летающие объекты». Команда рассказала об атаке на танкер

Обновлено в 11:46
Гаджеты

Sony объявила российские цены на флагман Sony Xperia 1

Сегодня были объявлены цены на флагманский смартфон Sony Xperia 1 для рынка России.
Обновлено в 11:15
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.
Обновлено вчера в 13:39
Общество

В России введут гибкий отпуск по уходу за ребенком

Сергей Рыбальченко, руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ, рассказал о своей инициативе предоставить женщинам гибкий отпуск по уходу за ребенком.
Обновлено в 00:48
Футбол

Футболисты «Зенита» вышли из отпуска и провели первую тренировку

Обновлено в 10:48
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное