Политика
На Украине арестовали экс-главу ЦИК ДНРRT на русском 12:44
«Роман Лягин взят под стражу на 60 суток без альтернативы залога», — написала она в Twitter. Ранее о задержании экс-главы ЦИК проинформировал генеральный прокурор Юрий Луценко. В своём Facebook он отметил, что в мае 2014 года задержанный «организовывал и проводил так называемый референдум».
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с чего всё началось
"ГПУ и СБУ задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии ДНР", который в мае 2014 организовывал и проводил так называемый референдум", - написал Луценко в Facebook.РИА Новости07:27
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