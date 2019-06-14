На Украине арестовали бывшего главу ЦИК ДНРREGNUM 13:12

с чего всё началось

Напомним, что о задержании бывшего главы ЦИК ДНР проинформировал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он заявил, что Лягин был один из тех, кто в 2014 году организовывал референдум о независимости ДНР. Теперь Лягину вменяется государственная измена.

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Происшествия При обрушении моста в Китае в реку упали два автомобиля В Китае при обрушении моста две машины оказались в реке. Инцидент произошел в провинции Гуандун на юге страны.

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Происшествия Самолет рейса «Москва — Алжир» вынужденно вернулся в аэропорт Сообщается, что командир воздушного судна в ходе полета обнаружил у самолета техническую неисправность и принял решение вернуться в аэропорт вылета.