Экономика
На Украине анонсировали выпуск банкноты с лауреатом Сталинской премииРБК 11:20
На лицевой стороне новой банкноты появится портрет Владимира Вернадского — уроженца Санкт-Петербурга, первого президента Украинской академии наук (1918–1921), философа, ученого-естествоиспытателя, основателя биогеохимии и лауреата Сталинской премии I степени «за многолетние выдающиеся работы в области науки и техники» за 1942 год.
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Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Здоровье
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Политика
В Крыму сформируют новый десантно-штурмовой полк
Новый десантно-штурмовой полк планируется создать в Крыму в структуре 7-й десантно-штурмовой дивизии, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Обновлено в 09:40
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Кино
Вин Дизель объявил о начале съемок «Форсажа 9»
Вин Дизель объявил в Instagram о начале съемок девятой части франшизы «Фоорсаж».
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Экономика
IKEA запустит сервис аренды мебели в России в следующем году
IKEA планирует запустить в России сервис по сдаче мебели в аренду в 2020 г. Об этом журналистам сообщил гендиректор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл, передает «Интерфакс».
Обновлено в 12:50
Политика
Соцопрос: половина жителей Украины выступают за автономию Донбасса
Опрос показал, что не готовы поддержать автономию 30,7% респондентов, при этом точно не поддержали бы — 17,5%, скорее не поддержали бы — 13,2%.
Обновлено в 07:45
Футбол
Черчесов прибыл на контрольный матч «Зенита»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прибыл на контрольный матч санкт-петербургского клуба «Зенит» с болгарским «Левски».
Обновлено в 12:14
Экономика
Грузинский лари упал до рекордного исторического минимума
Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил официальный обменный курс грузинской национальной валюты.
Обновлено в 10:21
Экономика
ФАС заблокировала покупку Brunswick Rail
ФАС отклонила ходатайство Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о покупке железнодорожного оператора Brunswick Rail, объявила служба.
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес
Бывшая жена Казаченко сходила на свидание с пасынком Джигарханяна
Бывшая жена Вадима Казаченко Ольга рассказала, как познакомилась с пасынком Армена Джигарханяна Степаном.
Обновлено в 09:39
Экономика
Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России
Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31
Политика
Представитель Украины в ПАСЕ прервал выступавшего на русском серба
Представитель Украины в Парламентской ассамблее Европы (ПАСЕ), депутат Верховной рады Алексей Гончаренко прервал выступление серба Александра Шешеля, который говорил о воссоединении Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 16:19
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые
В пресс-службе банка сообщили, что данный функционал появится и в мобильном приложении, однако немного позднее.
Обновлено в 03:28
Общество
В Петербурге открылась инновационная площадка РЖД
Обновлено в 11:54
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Политика
Полномочия делегации РФ оспорили в ПАСЕ
По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, выплаты будут восстановлены после восстановления в ПАСЕ полномочий российской делегации.
Обновлено в 04:59
Общество
Росреестр изменил информацию об особняке главы московского ФСБ
Росреестр внес поправки через несколько дней после публикации совместного расследования ряда изданий, в которой говорилось об особняках офицеров ФСБ.
Обновлено в 05:00
Политика
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Мосгорсуд оставил под стражей Михаила Абызова
Мосгорсуд оставил под стражей до 25 июля бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Пожар произошел на яхте с Кличко в Средиземном море
Обновлено в 05:05
Политика
В Госдуме прошло первое чтение проекта о показе нацистской символики
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий возможность демонстрации нацистской символики либо атрибутики в учебных и просветительских целях в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции СМИ и образовательных организациях при условии осуждения нацизма и формирования негативного отношения к идеологии нацизма.
Обновлено в 09:27
Общество
Адвокат оценила решение суда по делу пермской гимназии
Обновлено в 12:19
Футбол
Валерий Газзаев предложил отменить добавленное время в футболе
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев выступил против изменений в футбольных правилах, касающихся стандартных положений, а также предложил отменить добавленное время по окончании матчей и проводить встречи с чистым временем.
Обновлено в 12:18
Футбол
Сейдахмет перешел из «Уфы» в «Кайрат»
«Уфа» объявила о договоренности с «Кайратом» по трансферу нападающего Еркебулана Сейдахмета.
Обновлено в 07:59
Игры
В Steam началась грандиозная летняя распродажа
Как Valve и обещала, сегодня компания запустила ежегодную летнюю распродажу в Steam, которая продлится две недели.
Обновлено в 13:24
Происшествия
В Башкирии нашли автомобиль сбежавшей Луизы Хайруллиной
Обновлено в 09:29