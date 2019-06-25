Экономика

На Украине анонсировали выпуск банкноты с лауреатом Сталинской премииРБК 11:20

На лицевой стороне новой банкноты появится портрет Владимира Вернадского — уроженца Санкт-Петербурга, первого президента Украинской академии наук (1918–1921), философа, ученого-естествоиспытателя, основателя биогеохимии и лауреата Сталинской премии I степени «за многолетние выдающиеся работы в области науки и техники» за 1942 год.
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На Украине анонсировали выпуск банкноты с лауреатом Сталинской премии

РБК11:20

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RT на русском07:32

На Украине появится новая купюра

Газета.Ru08:59

На Украине появятся новые деньги

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Украину высмеяли за размещение Вернадского на новой купюре

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На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен

ТАСС06:00

На Украине выведут из обращения монеты в одну, две и пять копеек

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Украинский, российский и советский учёный-естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель конца XIX века и первой половины XX века. Академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук; один из основателей и первый президент Украинской академии наук. Создатель научных школ и науки биогеохимии. Один из представителей русского космизма. Лауреат Сталинской премии I степени.
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