Экономика
Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривенRT на русском 07:32
Национальный банк Украины сообщил о планах ввести новую банкноту номиналом в 1000 гривен. Об этом информирует Интерфакс-Украина. Как заявил глава Нацбанка Яков Смолий, новую банкноту планируют ввести в обращение с 25 октября.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 21:21, Вашингтон
Политика
Компании США обошли запрет Трампа по Huawei
Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 18:51
Общество
Челябинск попал в тройку самых агрессивных городов России
В результате городом с самыми агрессивными жителями стал Ростов-на-Дону, на втором месте рейтинга - Москва.
Обновлено в 04:57
Энергетика
Правительство перестанет сдерживать цены на бензин
В 2018 году Федеральная антимонопольная служба, миниэнерго и нефтяные компании согласились: Не повышать цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
Обновлено в 01:57
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Происшествия
Мостостроитель не поедет в колонию
По версии следствия, с января 2012-го по сентябрь 2014 года тогдашний глава ТМК заключил заведомо невыгодные для предприятия договоры поручительства, похитив таким образом более 288 млн руб. Кроме этого, он заключил ряд договоров аренды и поручительства в целях извлечения выгоды для других лиц, что привело к ущербу компании в размере 130 млн руб. Виктор Гребнев обвинения в свой адрес не признал.
Обновлено в 18:06
Общество
В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
Обновлено в 20:22
Культура
Культурные нормативы в школах появятся с 1 сентября
Секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что культурные нормативы появятся в учебных программах школ с 1 сентября.
Обновлено в 05:22
Театры
Актеры МХАТа потребовали вернуть Татьяну Доронину
Обновлено в 02:35
Политика
МИД заподозрило США в причастности к вспышкам вирусов Зика и Эбола
«США через работу с партнерами, НПО и различными агентствами финансируют сбор биоматериалов, вывозят к себе штаммы микроорганизмов, и они проводят исследования, преследующие целью повышение вирулентности токсинов, выделяемых этими микроорганизмами, повышение смертоносности этих возбудителей опасных заболеваний», — сказал дипломат.
Обновлено в 19:05
Общество
В Сан-Франциско запретили электронные сигареты
Сан-Франциско стал первым городом в Соединённых Штатах, где ввели запрет на все виды электронных сигарет.
Обновлено в 18:46
Наука
Медики: Лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск маразма
По мнению британских специалистов, воздействие лекарств на основе антихолинергических средств могут приводить к повреждению нервных клеток пациентов, что впоследствии проявляется в форме развития деменции.
Обновлено в 13:00
Здоровье
Минздрав: число находящихся на учёте наркоманов за год снизилось на 8%
Число наркоманов, находящихся на медицинском учёте в России, за год сократилось на 8%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.
Обновлено в 20:15
Хоккей
Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто
Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто.
Обновлено в 15:48
Политика
В России приготовились запретить грузинское вино
Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.
Обновлено в 18:33
Финансы
Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина
В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале
У отца Юлии Началовой был обнаружен рак кишечника.
Обновлено в 13:36
Экономика
Жара подстегнула продажи мороженого, самым дорогим оно стало в Петербурге - исследование
Темпы роста продаж мороженого в июне в Москве и в целом по России заметно обогнали тот же месяц прошлого года из-за аномальной жары, из шести крупнейших городов РФ самым дорогим оно стало в Санкт-Петербурге, а в Москве наиболее популярным остается пломбир в стаканчике, рассказал РИА Новости эксперт и говорится в исследовании компании "Эвотор".
Обновлено в 20:35
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено в 08:36
Экономика
Сбербанк разрешил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк разрешил переводить деньги с кредитной карты на основную или дополнительную рублевую дебетовую.
Обновлено в 05:34
Гаджеты
Lenovo привезла в Россию компактный защищенный ноутбук. Цена
Мощный и недорогой ноутбук Lenovo Компания Lenovo выпустила в России компактный и производительный ноутбук ThinkBook S 13, основанный на процессорах Intel Core восьмого поколения семейства Whyskey Lake.
Обновлено в 10:06
Политика
США призвали не допускать в ПАСЕ попавших под санкции россиян
Совет Европы не должен допускать к работе россиян, против которых введены санкции ЕС и США.
Обновлено в 12:58
Технологии
На ЕГЭ могут разрешить искать информацию в интернете
Участникам единого и основного государственных экзаменов (ЕГЭ) и (ОГЭ) планируется разрешить искать информацию в интернете в рамках испытания, пишет в среду газета "Известия".
Обновлено в 19:13
Футбол
Силлессен прошел медобследование для «Валенсии»
Обновлено в 07:44
Общество
ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе
Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
Обновлено в 07:57
Футбол
Ринат Билялетдинов: «Для „Краснодара“ этот турнир будет полезен с точки зрения подготовки к официальным матчам»
Думаю, для «Краснодара» этот турнир будет полезен с точки зрения подготовки к официальным матчам.
Обновлено в 18:46
Политика
Летавшие в Грузию авиакомпании могут получить компенсации
Российские авиакомпании смогут получить компенсации из-за запрета полетов в Грузию.
Обновлено в 09:14
Политика
Глава МИД Грузии сожалеет о возвращении России в ПАСЕ
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани назвал печальным решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении РФ права голоса.
Обновлено в 17:28
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Политика
США выделят Украине деньги на постройку складов для боеприпасов
За минувшие 14 лет американцы выделили Украине 40 миллионов долларов, чтобы Киев уничтожил оружие и боеприпасы, оставшиеся со времен Советского Союза.
Обновлено в 20:41