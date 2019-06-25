Экономика

Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривенRT на русском 07:32

Национальный банк Украины сообщил о планах ввести новую банкноту номиналом в 1000 гривен. Об этом информирует Интерфакс-Украина. Как заявил глава Нацбанка Яков Смолий, новую банкноту планируют ввести в обращение с 25 октября.
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Нацбанк Украины выпустит купюру в тысячу гривен

Телеканал 360°11:25

На Украине анонсировали выпуск банкноты с лауреатом Сталинской премии

РБК11:20

На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен

ТАСС06:00

На Украине появится новая купюра

Газета.Ru08:59

На Украине появятся новые деньги

Lenta.ru08:23

Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен

RT на русском07:32

Украину высмеяли за размещение Вернадского на новой купюре

Взгляд.ру07:12
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 21:21, Вашингтон
Политика

Компании США обошли запрет Трампа по Huawei

Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 18:51
Общество

Челябинск попал в тройку самых агрессивных городов России

В результате городом с самыми агрессивными жителями стал Ростов-на-Дону, на втором месте рейтинга - Москва.
Обновлено в 04:57
Энергетика

Правительство перестанет сдерживать цены на бензин

В 2018 году Федеральная антимонопольная служба, миниэнерго и нефтяные компании согласились: Не повышать цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
Обновлено в 01:57
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Происшествия

Мостостроитель не поедет в колонию

По версии следствия, с января 2012-го по сентябрь 2014 года тогдашний глава ТМК заключил заведомо невыгодные для предприятия договоры поручительства, похитив таким образом более 288 млн руб. Кроме этого, он заключил ряд договоров аренды и поручительства в целях извлечения выгоды для других лиц, что привело к ущербу компании в размере 130 млн руб. Виктор Гребнев обвинения в свой адрес не признал.
Обновлено в 18:06
Общество

В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов

В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
Обновлено в 20:22
Культура

Культурные нормативы в школах появятся с 1 сентября

Секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что культурные нормативы появятся в учебных программах школ с 1 сентября.
Обновлено в 05:22
Театры

Актеры МХАТа потребовали вернуть Татьяну Доронину

Обновлено в 02:35
Политика

МИД заподозрило США в причастности к вспышкам вирусов Зика и Эбола

«США через работу с партнерами, НПО и различными агентствами финансируют сбор биоматериалов, вывозят к себе штаммы микроорганизмов, и они проводят исследования, преследующие целью повышение вирулентности токсинов, выделяемых этими микроорганизмами, повышение смертоносности этих возбудителей опасных заболеваний», — сказал дипломат.
Обновлено в 19:05
Общество

В Сан-Франциско запретили электронные сигареты

Сан-Франциско стал первым городом в Соединённых Штатах, где ввели запрет на все виды электронных сигарет.
Обновлено в 18:46
Наука

Медики: Лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск маразма

По мнению британских специалистов, воздействие лекарств на основе антихолинергических средств могут приводить к повреждению нервных клеток пациентов, что впоследствии проявляется в форме развития деменции.
Обновлено в 13:00
Здоровье

Минздрав: число находящихся на учёте наркоманов за год снизилось на 8%

Число наркоманов, находящихся на медицинском учёте в России, за год сократилось на 8%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.
Обновлено в 20:15
Хоккей

Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто.
Обновлено в 15:48
Политика

В России приготовились запретить грузинское вино

Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.
Обновлено в 18:33
Финансы

Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина

В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес

У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале

У отца Юлии Началовой был обнаружен рак кишечника.
Обновлено в 13:36
Экономика

Жара подстегнула продажи мороженого, самым дорогим оно стало в Петербурге - исследование

Темпы роста продаж мороженого в июне в Москве и в целом по России заметно обогнали тот же месяц прошлого года из-за аномальной жары, из шести крупнейших городов РФ самым дорогим оно стало в Санкт-Петербурге, а в Москве наиболее популярным остается пломбир в стаканчике, рассказал РИА Новости эксперт и говорится в исследовании компании "Эвотор".
Обновлено в 20:35
Экономика

Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий

С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено в 08:36
Экономика

Сбербанк разрешил денежные переводы с кредитных карт

Сбербанк разрешил переводить деньги с кредитной карты на основную или дополнительную рублевую дебетовую.
Обновлено в 05:34
Гаджеты

Lenovo привезла в Россию компактный защищенный ноутбук. Цена

Мощный и недорогой ноутбук Lenovo Компания Lenovo выпустила в России компактный и производительный ноутбук ThinkBook S 13, основанный на процессорах Intel Core восьмого поколения семейства Whyskey Lake.
Обновлено в 10:06
Политика

США призвали не допускать в ПАСЕ попавших под санкции россиян

Совет Европы не должен допускать к работе россиян, против которых введены санкции ЕС и США.
Обновлено в 12:58
Технологии

На ЕГЭ могут разрешить искать информацию в интернете

Участникам единого и основного государственных экзаменов (ЕГЭ) и (ОГЭ) планируется разрешить искать информацию в интернете в рамках испытания, пишет в среду газета "Известия".
Обновлено в 19:13
Футбол

Силлессен прошел медобследование для «Валенсии»

Обновлено в 07:44
Общество

ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе

Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
Обновлено в 07:57
Футбол

Ринат Билялетдинов: «Для „Краснодара“ этот турнир будет полезен с точки зрения подготовки к официальным матчам»

Думаю, для «Краснодара» этот турнир будет полезен с точки зрения подготовки к официальным матчам.
Обновлено в 18:46
Политика

Летавшие в Грузию авиакомпании могут получить компенсации

Российские авиакомпании смогут получить компенсации из-за запрета полетов в Грузию.
Обновлено в 09:14
Политика

Глава МИД Грузии сожалеет о возвращении России в ПАСЕ

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани назвал печальным решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении РФ права голоса.
Обновлено в 17:28
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Политика

США выделят Украине деньги на постройку складов для боеприпасов

За минувшие 14 лет американцы выделили Украине 40 миллионов долларов, чтобы Киев уничтожил оружие и боеприпасы, оставшиеся со времен Советского Союза.
Обновлено в 20:41
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Вернадский Владимир Иванович
Российский учёный
Украинский, российский и советский учёный-естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель конца XIX века и первой половины XX века. Академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук; один из основателей и первый президент Украинской академии наук. Создатель научных школ и науки биогеохимии. Один из представителей русского космизма. Лауреат Сталинской премии I степени.
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