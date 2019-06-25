Экономика
Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривенRT на русском 07:32
Как заявил глава Нацбанка Яков Смолий, новую банкноту планируют ввести в обращение с 25 октября. Отмечается, что предыдущий раз на Украине вводили в обращение новый номинал банкноты 13 лет назад. Это была банкнота в 500 гривен.
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