Политика
На Украине Порошенко обвинили в обострении отношений с РФ ради пиара
На Украине Порошенко обвинили в обострении отношений с РФ ради пиараИзвестия19:15
Президент Украины Петр Порошенко в преддверии президентских выборов ради пиара выбрал тактику обострения отношений с Россией. Такое мнение выразил бывший министр иностранных дел страны Константин Грищенко.
Известия19:15
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Политика
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
Обновлено в 20:52
Армия и оружие
Российская военная полиция патрулирует район сирийского Манбиджа
Представитель российской военной полиции Юсуп Маматов заявил, что сотрудники структуры начали патрулирование района Манбиджа в сирийской провинции Алеппо.
Обновлено в 22:08
Политика
Путин рассказал, что получил звание лейтенанта как артиллерист
Президент России Владимир Путин в ходе посещения Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге рассказал, что получил звание лейтенанта как командир взвода управления гаубичной артиллерии, соответствующая видеозапись опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 18:53
Армия и оружие
Трамп и Макрон обсудили вывод войск США из Сирии
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг вывода войск США из Сирии, передаёт The Hill со ссылкой на сообщение Белого дома.
Обновлено в 23:25
Политика
Лидер КНДР поездом прибыл в Китай
Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай. Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа.
Обновлено в 19:48
Армия и оружие
Пентагон назвал законным нахождение своего корабля в Черном море
Обновлено в 15:01
Политика
Дональд Трамп обратится к нации и посетит границу с Мексикой
Президент США Дональд Трамп объявил в понедельник, 7 января, что обратится к нации и посетит границу с Мексикой на этой неделе.
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Политика
Кайл и Киан отказались возглавить Пентагон
Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон.
Обновлено в 14:51
Армия и оружие
We Are The Mighty составило рейтинг стран с худшими ВВС в мире
Обновлено в 22:25
Политика
Во Франции планируют начать наказывать за несогласованные митинги
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что французское правительство предлагает принять закон, предусматривающий наказание за несогласованные акции протеста.
Обновлено в 15:24
Политика
Экс-глава Nissan впервые выступит на заседании суда
Карлос Гон, бывший директор Nissan, впервые выступит перед судом. Заседание началось в Токио, передает РИА Новости.
Обновлено в 22:01
Политика
Захарова рассказала о визитах к задержанному в России Уилану
Обновлено в 10:29
Политика
Савченко о ситуации с церковью на Украине: «У нас есть один Бог»
Обновлено в 14:59
Политика
Глава Всемирного банка уходит в отставку
Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля.
Обновлено в 12:23
Политика
The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Британии
Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Обновлено в 11:27