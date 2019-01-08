Политика

На Украине Порошенко обвинили в обострении отношений с РФ ради пиара
Известия
19:15

Президент Украины Петр Порошенко в преддверии президентских выборов ради пиара выбрал тактику обострения отношений с Россией. Такое мнение выразил бывший министр иностранных дел страны Константин Грищенко.
Известия19:15

Подробнее о событии

Порошенко портит отношения с Россией ради предвыборного пиара

Вести.Ru22:03

Тактика ненависти: Порошенко уличили в накрутке рейтинга путем ссоры с Россией

РЕН ТВ22:27

Порошенко обвинили в обострении отношений с Россией и указали на вероятность войны

URA.Ru20:58

Экс‐глава украинского МИД обвинил Порошенко в обострении отношений с РФ

Телеканал 360°19:28

Бывший глава МИД Украины обвинил Порошенко в обострении отношений с Россией

RT на русском18:52

Украинский дипломат раскрыл стратегию Порошенко

News.ru18:40

Экс-глава МИД Украины обвинил Порошенко в обострении отношений с Россией

РИА Новости18:15
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 23:40, Ашберн
Политика

Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам

Обновлено в 20:52
Армия и оружие

Российская военная полиция патрулирует район сирийского Манбиджа

Представитель российской военной полиции Юсуп Маматов заявил, что сотрудники структуры начали патрулирование района Манбиджа в сирийской провинции Алеппо.
Обновлено в 22:08
Политика

Путин рассказал, что получил звание лейтенанта как артиллерист

Президент России Владимир Путин в ходе посещения Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге рассказал, что получил звание лейтенанта как командир взвода управления гаубичной артиллерии, соответствующая видеозапись опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 18:53
Армия и оружие

Трамп и Макрон обсудили вывод войск США из Сирии

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг вывода войск США из Сирии, передаёт The Hill со ссылкой на сообщение Белого дома.
Обновлено в 23:25
Политика

Лидер КНДР поездом прибыл в Китай

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай. Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа.
Обновлено в 19:48
Армия и оружие

Пентагон назвал законным нахождение своего корабля в Черном море

Обновлено в 15:01
Политика

Дональд Трамп обратится к нации и посетит границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп объявил в понедельник, 7 января, что обратится к нации и посетит границу с Мексикой на этой неделе.
Обновлено в 19:17
Политика

Кайл и Киан отказались возглавить Пентагон

Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон.
Обновлено в 14:51
Армия и оружие

We Are The Mighty составило рейтинг стран с худшими ВВС в мире

Обновлено в 22:25
Политика

Во Франции планируют начать наказывать за несогласованные митинги

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что французское правительство предлагает принять закон, предусматривающий наказание за несогласованные акции протеста.
Обновлено в 15:24
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Экс-глава Nissan впервые выступит на заседании суда

Карлос Гон, бывший директор Nissan, впервые выступит перед судом. Заседание началось в Токио, передает РИА Новости.
Обновлено в 22:01
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Захарова рассказала о визитах к задержанному в России Уилану

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Политика

Савченко о ситуации с церковью на Украине: «У нас есть один Бог»

Обновлено в 14:59
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Глава Всемирного банка уходит в отставку

Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля.
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The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Британии

Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Обновлено в 11:27
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Константин Иванович Грищенко
Украинский политик
Украинский политик и дипломат. С момента обретения Украиной собственной независимости, Константин Грищенко последовательно занимал ряд высоких государственных должностей с полномочиями от сферы контроля над вооружениями и региональной безопасности к образованию и здравоохранению. В 2012-2014 годах - в должности вице-премьер-министра Украины, дважды назначался Министром иностранных дел Украины, а также Первым Заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. За свою дипломатическую карьеру, Константин Грищенко назначался Послом Украины в Королевстве Бельгия, Нидерланды и Люксембург и Главой Миссии Украины при НАТО, Послом Украины в США и Послом Украины в Российской Федерации.
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