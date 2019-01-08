Константин Иванович Грищенко Украинский политик

Украинский политик и дипломат. С момента обретения Украиной собственной независимости, Константин Грищенко последовательно занимал ряд высоких государственных должностей с полномочиями от сферы контроля над вооружениями и региональной безопасности к образованию и здравоохранению. В 2012-2014 годах - в должности вице-премьер-министра Украины, дважды назначался Министром иностранных дел Украины, а также Первым Заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. За свою дипломатическую карьеру, Константин Грищенко назначался Послом Украины в Королевстве Бельгия, Нидерланды и Люксембург и Главой Миссии Украины при НАТО, Послом Украины в США и Послом Украины в Российской Федерации.