Политика
На Украине Киевский суд признал незаконным переименование УПЦRuNews24.ru 09:15
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Армия и оружие
Пушков назвал «атакой на мозг» новость о вторжении РФ в Эстонию
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова телеведущего немецкого телеканала ZDF Клауса Клебера о так называемом "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 19:48
Политика
Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище
Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян дважды переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном
Беременная Маргарита Симоньян раскроет пол будущего ребенка в шоу «Секрет на миллион»
Обновлено в 11:55
Авто
Названы продлевающие срок службы автомобиля привычки водителей
Эксперты портала «Oane.ws» назвали ТОП-5 привычек водителя, продлевающих «жизнь» автомобиля.
Обновлено вчера в 13:00
Энергетика
Цены на автомобильное топливо вырастут в Белоруссии на копейку
Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля).
Обновлено в 11:19
Футбол
«Барселона» на последних минутах вырвала победу в матче с «Атлетико»
Центральный матч 31-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико» завершился победой каталонского клуба со счетом 2:0. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
Обновлено в 16:58
Происшествия
Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита
Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Театры
Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра
С артистом подписан бессрочный трудовой договор Актер и режиссер Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра, который он возглавляет с 1988 года, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 18:10
Хоккей
«Салават Юлаев» вырвал победу у «Авангарда» в матче плей-офф КХЛ
Уфимский "Салават Юлаев" одолел омский "Авангард" в матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:42
Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес
Стас Михайлов заболел и перенес концерт
Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Происшествия
При пожаре в Подмосковье погибли два человека
Обновлено в 17:41
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено в 17:48
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено 04 апреля в 22:38
Авто
Автомобили Jeep и Fiat доступны в лизинг на специальных условиях
На специальных условиях «Каркаде» можно приобрести обновленный Jeep Grand Cherokee Limited.Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».
Обновлено в 10:00
Происшествия
Во Владивостоке произошла крупная энергоавария
Во Владивостоке произошла крупная энергоавария. Об этом 6 апреля сообщил портал Primamedia.
Обновлено в 16:47
Футбол
Селихов получил перелом в дерби с ЦСКА
Стал известен характер травмы вратаря «Спартака» Александра Селихова, которую он получил в матче 22-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Как сообщает пресс-служба красно-белых, голкипер сломал палец руки.
Обновлено в 15:57
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии
Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено в 17:18
Политика
Нетаньяху пообещал аннексировать поселения на Западном берегу Иордана
Выполнить обещание премьер-министр собирается, объявив суверенитет Израиля над поселениями Западного берега, где живут сотни тысяч граждан еврейского государства.
Обновлено в 14:32
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Японский космический зонд «Хаябуса-2» успешно сбросил взрывное устройство на 500-метровый астероид Рюгу, который находится в 300 миллионах километрах от Земли.
Обновлено вчера в 11:25
Гаджеты
Компания Apple экономит на камерах для своих iPhone
Samsung для Galaxy S10 заказывает камеру за 44 доллара, а Huawei для нового P30 Pro тратит 56 долларов на одну камеру для устройства.
Обновлено в 05:07
Политика
Британский принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в спецслужбах
Уточняется, что принц работал в отделе, который занимается прослушиванием средств коммуникации с целью выявления потенциальных угроз.
Обновлено в 21:06
Шоу-бизнес
Панин объяснил, почему назвал россиян «злобными уродцами»
Обновлено в 18:13
Политика
Гуайдо: власти Венесуэлы находятся в панике
Обновлено в 17:52
Гаджеты
Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн
Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.
Обновлено вчера в 18:45
Армия и оружие
Атомный крейсер «Петр Великий» отстреляется в Баренцевом море
Флагман Северного флота, тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышли в субботу в Баренцево море.
Обновлено в 09:47
Экономика
Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре
Еврокомиссия (ЕК) обвинила три немецких автоконцерна – BMW, Daimler и Volkswagen – в картельном сговоре с целью ограничения развития и внедрения технологий снижения выбросов вредных веществ в автомобилях на европейском рынке.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено в 20:41