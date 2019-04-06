Политика

На Украине Киевский суд признал незаконным переименование УПЦRuNews24.ru 09:15

В результате Киевский суд признал такие действия незаконными.
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Киевский суд признал переименование УПЦ незаконным, заявили в Раде

Газета.Ru13:03

Депутат Рады сообщил, что суд в Киеве признал незаконным требование о переименовании УПЦ

ТАСС07:27

Киевский суд признал переименование УПЦ незаконным, заявили в Раде

РИА Новости08:21

Суд в Киеве признал незаконным переименование Украинской православной церкви

Коммерсантъ07:48

Что произошло за день: суббота, 6 апреля

Интерфакс13:30

Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ

Вести.Ru06:55

Эксперт оценил признание киевским судом незаконным переименование УПЦ

RT на русском09:44
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 21:39, Ашберн
Армия и оружие

Пушков назвал «атакой на мозг» новость о вторжении РФ в Эстонию

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова телеведущего немецкого телеканала ZDF Клауса Клебера о так называемом "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 19:48
Политика

Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище

Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50
Футбол

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

Обновлено в 16:58
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян дважды переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном

Беременная Маргарита Симоньян раскроет пол будущего ребенка в шоу «Секрет на миллион»
Обновлено в 11:55
Авто

Названы продлевающие срок службы автомобиля привычки водителей

Эксперты портала «Oane.ws» назвали ТОП-5 привычек водителя, продлевающих «жизнь» автомобиля.
Обновлено вчера в 13:00
Энергетика

Цены на автомобильное топливо вырастут в Белоруссии на копейку

Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля).
Обновлено в 11:19
Футбол

«Барселона» на последних минутах вырвала победу в матче с «Атлетико»

Центральный матч 31-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико» завершился победой каталонского клуба со счетом 2:0. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
Обновлено в 16:58
Происшествия

Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита

Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Театры

Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра

С артистом подписан бессрочный трудовой договор Актер и режиссер Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра, который он возглавляет с 1988 года, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 18:10
Хоккей

«Салават Юлаев» вырвал победу у «Авангарда» в матче плей-офф КХЛ

Уфимский "Салават Юлаев" одолел омский "Авангард" в матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:42
Общество

Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов

Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес

Стас Михайлов заболел и перенес концерт

Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Происшествия

При пожаре в Подмосковье погибли два человека

Обновлено в 17:41
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено в 17:48
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено 04 апреля в 22:38
Авто

Автомобили Jeep и Fiat доступны в лизинг на специальных условиях

На специальных условиях «Каркаде» можно приобрести обновленный Jeep Grand Cherokee Limited.Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».
Обновлено в 10:00
Происшествия

Во Владивостоке произошла крупная энергоавария

Во Владивостоке произошла крупная энергоавария. Об этом 6 апреля сообщил портал Primamedia.
Обновлено в 16:47
Футбол

Селихов получил перелом в дерби с ЦСКА

Стал известен характер травмы вратаря «Спартака» Александра Селихова, которую он получил в матче 22-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Как сообщает пресс-служба красно-белых, голкипер сломал палец руки.
Обновлено в 15:57
Шоу-бизнес

Лолита раскрыла размер своей пенсии

Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено в 17:18
Политика

Нетаньяху пообещал аннексировать поселения на Западном берегу Иордана

Выполнить обещание премьер-министр собирается, объявив суверенитет Израиля над поселениями Западного берега, где живут сотни тысяч граждан еврейского государства.
Обновлено в 14:32
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Японский космический зонд «Хаябуса-2» успешно сбросил взрывное устройство на 500-метровый астероид Рюгу, который находится в 300 миллионах километрах от Земли.
Обновлено вчера в 11:25
Гаджеты

Компания Apple экономит на камерах для своих iPhone

Samsung для Galaxy S10 заказывает камеру за 44 доллара, а Huawei для нового P30 Pro тратит 56 долларов на одну камеру для устройства.
Обновлено в 05:07
Политика

Британский принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в спецслужбах

Уточняется, что принц работал в отделе, который занимается прослушиванием средств коммуникации с целью выявления потенциальных угроз.
Обновлено в 21:06
Шоу-бизнес

Панин объяснил, почему назвал россиян «злобными уродцами»

Обновлено в 18:13
Политика

Гуайдо: власти Венесуэлы находятся в панике

Обновлено в 17:52
Гаджеты

Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн

Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.
Обновлено вчера в 18:45
Армия и оружие

Атомный крейсер «Петр Великий» отстреляется в Баренцевом море

Флагман Северного флота, тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышли в субботу в Баренцево море.
Обновлено в 09:47
Экономика

Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре

Еврокомиссия (ЕК) обвинила три немецких автоконцерна – BMW, Daimler и Volkswagen – в картельном сговоре с целью ограничения развития и внедрения технологий снижения выбросов вредных веществ в автомобилях на европейском рынке.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено в 20:41
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Предприниматель, общественный деятель, меценат. Входит в число богатейших людей Украины. Народный депутат Украины Верховной Рады VIII созыва от партии «Оппозиционный блок». Представитель Украины в ПАСЕ.
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