Единоборства
На UFC 239 Масвидаль отправил Аскрена в нокаут на пятой секундеГазета.Ru вчера в 23:43
В третьем же по значимости поединке вечера Хорхе Масвидаля уже на 5-й секунде первого раунда нокаутировал непобежденного Бена Аскрена. "Андердог" также установил рекорд UFC по данному показателю.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:27, Вашингтон
Происшествия
Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Одессе идет спецоперация «Гром»
Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".
Обновлено в 06:40
Музыка
Амстердам отказался проводить Евровидение-2020
Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.
Обновлено 05 июля в 06:37
Кино
СМИ сообщили о смерти 20-летнего актера Кэмерона Бойса
Обновлено в 05:42
Футбол
Защитник «Аякса» Баккер перешел в «ПСЖ»
Контракт с Баккером рассчитан до 30 июня 2023 года. Напомним, что Баккер является воспитанником академии Аякса.
Обновлено в 07:23
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Красноярске на 6 июля
Согласно прогнозу метеослужбы, в субботу, 6 июля, в Эвенкийском МР и на севере центральных районов Красноярского края сохранится высокая пожарная опасность IV класса, на юге и востоке Эвенкийского МР и на северо-востоке центральных районов (Богучанский, Кежемский районы) — чрезвычайная пожарная опасность V класса.
Обновлено 05 июля в 04:48
Транспорт
РЖД открыли новый железнодорожный путь через реку Лена
РЖД запустили движение по второму пути с новым мостом через реку Лена на перегоне «Лена-Восточная - Предленский» Восточно-Сибирской железной дороги.
Обновлено в 07:11
Происшествия
В Калифорнии произошло мощнейшее за 20 лет землетрясение
На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла мощнейшее с 1999 года, сообщает Интерфакс .
Обновлено 05 июля в 06:33
Путешествия
Турецкие пограничники оштрафовали туристов из Петербурга на полмиллиона рублей
Заплутавшим туристам из Петербурга пришлось заплатить 500 тысяч рублей турецким пограничникам, сообщает «Фонтанка».
Обновлено в 06:19
Политика
В Грузии выразили надежду на продолжение торговых отношений с Россией
Власти Грузии надеются, что Россия не станет вводить запрет на грузинскую продукцию и не прекратит торговые отношения с республикой.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия
Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Во Флориде произошел взрыв в торговом центре
Сегодня в торговом центре The Fountains 83-тысячного городка Планштейн, который находится в южной части полуострова Флорида, прогремел взрыв.
Обновлено вчера в 14:22
Футбол
Футболист Чаушич вернулся в тульский «Арсенал»
Сербский полузащитник Горан Чаушич подписал контракт с тульским футбольным клубом "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 06:03
Политика
ПА ОБСЕ призвала Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии
Ассамблея призвала Россию отменить «свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии», прекратить якобы существующие судебное преследование «по политическим мотивам» и дискриминацию по этническому признаку.
Обновлено в 06:56
Происшествия
30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми
Обновлено вчера в 22:43
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Общество
Иван Купала наступает сегодня ночью
В ночь с 6 по 7 июля наступает день Купала.
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом в Свердловской области
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия
Самолет Utair вынужденно сел в Уфе
ТАСС отмечает, что самолет приземлился в Уфе в 08:13 мск. На его борту находились 104 пассажира.
Обновлено в 04:53
Футбол
Жозе Моуринью отказался от грандиозного контракта в Китае
Ежегодная зарплата Моуринью в Китае могла составить гарантированные 31 млн евро плюс бонусы за успехи клуба на внутренней и международной аренах, информирует Sky Sports.
Обновлено в 07:05
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Авто
Назван топ-5 самых дешевых кроссоверов в России в июле
Обновлено в 04:14
Гаджеты
16 смартфонов Huawei получат в июне обновление EMUI 9.1: список
Как пишет источник, EMUI 9.1 в июле получат сразу 16 моделей Huawei, причем речь идет о распространении прошивки за пределами Китая.
Обновлено вчера в 17:32
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Зеленский раскрыл будущее украинского флота
Украинский президент Владимир Зеленский в День ВМС Украины рассказал, какими он видит Военно-морские силы в ближайшем будущем.
Обновлено в 05:23
Футбол
Бариста растерялся при виде пришедших за кофе игроков «Ливерпуля»
Парень сильно растерялся, однако смог собраться и принять заказ у скаузеров. Забавная реакция баристы попала в соцсети.
Обновлено в 03:56