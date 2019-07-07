В третьем же по значимости поединке вечера Хорхе Масвидаля уже на 5-й секунде первого раунда нокаутировал непобежденного Бена Аскрена. "Андердог" также установил рекорд UFC по данному показателю.

На UFC 239 Масвидаль отправил Аскрена в нокаут на пятой секунде

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