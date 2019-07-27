Несогласованная акция оппозиции, которая началась днем 27 июля у мэрии Москвы, привела к массовым задержаниям. По последним данным «ОВД-инфо», задержаны около 700 человек. Полиция сообщила о 295 задержанных.

На Трубной площади в Москве начались задержания

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