Происшествия

Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом в СтавропольеRT на русском вчера в 22:32

По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на отдел пропаганды краевого управления ГИБДД.
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