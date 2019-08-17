Общество
На Сочи обрушился залповый ливеньREGNUM 05:40
На Сочи обрушился залповый ливень, об этом 17 августа говорится в заявлении пресс-службы администрации города. Экстренные службы отмечают вероятность формирования смерчей, что чревато повышением уровня воды в реках. Власти города объявили штормовое предупреждение.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:07, Ашберн
Армия и оружие
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ
Обновлено вчера в 12:48
Армия и оружие
National Interest оценил быстрое развитие российского флота
Американский флот, как сообщают журналисты National Interest, можно назвать противоположностью российского.
Обновлено вчера в 08:19
Политика
Коммунисты проведут в Москве митинг за честные выборы
Обновлено в 00:04
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Командир экипажа А321 рассказал об аварийной посадке самолета
Обновлено 15 августа в 15:02
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
Обновлено в 05:46
Кино
Почему Де Ниро перестал сниматься в хорошем кино
Учитывая богатейшее наследие Де Ниро, актер еще много лет назад мог повторить путь не менее великого коллеги Джека Николсона, не пожелавшего растрачивать свой дар на проекты в лучшем случае среднего качества и ушедшего на покой с практически безупречным реноме, несмотря на обилие выгодных предложений.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В Канаде женщина чудом выжила, упав с высоты около полутора километров
На востоке Канады 30-летняя женщина выжила во время неудачного прыжка с парашютом, сообщает Newsweek.
Обновлено в 07:13
Здоровье
Тюменские врачи применяют в работе «живой» инструмент
Сотрудники тюменской поликлиники №17 внедрили в работу инструмент бережливого производства - Инфоцентр SQDCM и уже получили первые результаты.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Футбол
«Зенит» потерял Малкома и Дриусси
Обновлено в 07:55
Футбол
Болельщики ЦСКА уговаривают Кругового не переходить в «Зенит»
В комментариях к сообщению болельщики ЦСКА принялись уговаривать футболиста не переходить в «Зенит», а продолжить карьеру в «армейском» клубе.
Обновлено в 06:32
Политика
Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа
Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
Обновлено в 01:38
Наука
Велосипедный шлем повысил стремление к риску даже без велосипеда
Немецкие психологи выяснили, что ношение велосипедного шлема связано с повышенным стремлением к риску и в ситуациях, не связанных с управлением велосипедом.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия
На КАД сотрудники ГИБДД помогли рожающей женщине добраться до роддома
В Петербурге сотрудники Госавтоинспекции помогли доставить беременную в роддом.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ
Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Прокуратура проверит законность дела о покупке москвичкой лекарства
Прокуратура проведёт проверку относительно законности возбуждения уголовного дела по факту заказа женщиной зарубежного психотропного препарата для своего сына, больного эпилепсией.
Обновлено в 07:37
Технологии
Китайцы создали самокат с функцией возврата на зарядную станцию
Китайский бренд Segway-Ninebot Group показал электросамокат, который может вернуться на зарядную станцию без водителя.
Обновлено вчера в 13:59
Армия и оружие
Министра обороны Сербии восхитил вертолет Ми-35М
Военно-воздушные силы Сербии получат четыре транспортно-боевых вертолета Ми-35М.
Обновлено вчера в 10:36
Шоу-бизнес
Олег Майами прокомментировал отношения с Ольгой Бузовой
Звезда телешоу «Дом-2» Олег Майами, которому приписывают отношения с телеведущей Ольгой Бузовой после их страстного поцелуя в ресторане, рассказал о чувствах к певице.
Обновлено в 06:36
Гаджеты
Новое поколение процессоров Intel HEDT обеспечит прирост производительности... на 3-7%
Пока же частоты определялись, как 2,19-3,28 ГГц, но это либо ошибка ПО, либо тесты попросту проходил ранний образец.
Обновлено в 07:18
Кино
На Netflix вышел первый российский сериал «Лучше, чем люди»
Российский сериал "Лучше, чем люди" стал первым сериалом, вышедшим на сервисе Netflix.
Обновлено в 06:51
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Обновлено вчера в 19:59
Энергетика
Стало известно об отказе Китая от венесуэльской нефти из-за санкций
Крупнейшая китайская нефтегазовая компания CNPC решила отказаться от прямых закупок венесуэльской нефти из-за ужесточения американских санкций против Венесуэлы.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено вчера в 05:44
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49