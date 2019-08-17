Общество
На Сочи обрушился сильный ливеньРИА Новости 04:56
Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии. Утром в субботу в центре Сочи прошел залповый ливень, который продолжился в Адлерском районе.
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Происшествия
Путин присвоил звание Героев России пилотам А321
Обновлено вчера в 08:55
Футбол
Зенит — Ахмат 0:0
Обновлено в 13:57
Транспорт
Движение на участке Транскавказской магистрали перекрыли из-за селя
Движение на Транскавказской магистрали, соединяющей Россию и Южную Осетию, уже закрывали из-за схода селя в июне текущего года.
Обновлено в 13:33
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Политика
Зеленский взялся спорить с историей
Жители Донбасса пятый год поражены в правах и свободах: сначала у них попытались отнять право на выбор будущего, языковой и культурной идентичности.
Обновлено в 01:00
Политика
У Зеленского ответили на упреки по бюджетникам
Ранее Зеленский говорил, что военный парад ко Дню независимости проводиться не будет, а деньги лучше потратить на премии военным.
Обновлено в 15:02
Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено вчера в 02:33
Единоборства
Российская команда победила в «Танковом биатлоне»
Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.
Обновлено в 12:58
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено в 06:44
Наука
Новый портативный костюм-экзоскелет облегчил и бег, и ходьбу
Обновлено в 13:42
Происшествия
Задержан подозреваемый в покушении на убийство женщины в ТиНАО
Задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство женщины в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя ГСУ Следственного комитета по столице.
Обновлено в 14:29
Футбол
Кутателадзе стал игроком «Спартака»
Обновлено в 05:54
Происшествия
На мосту через Оку произошло еще одно массовое ДТП
Из-за ДТП снова образовалась пробка. Напомним, днем в субботу, 17 августа, на мосту через Оку произошло ДТП с участием пяти машин.
Обновлено в 14:46
Игры
Apple начала тестировать Apple Arcade среди сотрудников
Журналистам из 9To5Mac удалось его протестировать. Сейчас компания запустила тестирование Apple Arcade среди сотрудников.
Обновлено в 13:22
Космос
Компания Virgin Galactic показала новый космопорт
Центр управления будущими суборбитальными полетами и самолет-носитель, который должен служит платформой для запуска космических кораблей продемонстрировало в четверг журналистам в штате Нью-Мексико руководство компании Virgin Galactic.
Обновлено 15 августа в 13:33
Авто
В России разрешили использовать компактные автомобильные номера
Обновлено в 00:04
Политика
Суд по делу сбитого «Боинга» MH17 призвали перенести
Три неправительственные организации Малайзии призвали приостановить судебный процесс по делу о гибели сбитого над Донбассом «Боинга» MH17.
Обновлено в 13:15
Общество
Москвичей на следующей неделе ожидает жара до +29 °С
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
Американский беспилотник заметили у берегов Крыма
Около 17 часов по московскому времени беспилотник заметили у черноморского побережья: Global Hawk облетел Крым и направился в сторону Краснодара.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Наука
Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет
Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено в 14:14
Музыка
Басков опубликовал архивное видео с Зеленским
Обновлено в 11:05
Общество
Онлайн-продажи школьных дневников выросли на 797%
Продажи учебников по математике и информатике у Ozon выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Обновлено в 02:00
Политика
Африканцы признались во лжи о россиянах в ЦАР для фильма CNN
Журналисты CNN, снимавшие фильм о россиянах в ЦАР, заплатили им $100.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Набравшая 19 килограммов Санта Димопулос устроила «голую» фотосессию
Как рассказала Димпулос, к 37 неделе она уже набрала 19 килограммов.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ
Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
Обновлено вчера в 12:48
Экономика
В России выросла выручка малых предприятий
Объем выручки малых предприятий за год вырос на 25 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.
Обновлено вчера в 10:32
Хоккей
Иван Барбашёв привез Кубок Стэнли в Москву
Обновлено в 07:25