Общество

На Сочи обрушился сильный ливеньРИА Новости 04:56

Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии. Утром в субботу в центре Сочи прошел залповый ливень, который продолжился в Адлерском районе.
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