Общество

На Сочи обрушился сильный ливеньРИА Новости 04:56

Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии. Утром в субботу в центре Сочи прошел залповый ливень, который продолжился в Адлерском районе.
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Среди задержанных были активисты, а также несколько провокаторов. Кроме того, у Гостиного двора полиция задержала нетрезвых людей.
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Стал известен состав «Реала» на матч 1-го тура Ла Лиги против «Сельты».
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Салон новинки выполнен в футуристичном стиле, где все напоминает о фирменном X-дизайне «АвтоВАЗа».
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Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США

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Число жертв пожара в одесском отеле выросло до девяти

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В массовом ДТП на Солотчинском мосту погиб человек

По предварительным данным, в ДТП попали пять автомобилей. В результате восемь человек пострадали, один погиб.
Обновлено в 09:41
Общество

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за шторма

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей в случае усиления ливней и дождей.
Обновлено в 01:56
Общество

К организаторам акции 27 июля в Москве подали иски на 13 млн рублей

Обновлено вчера в 11:03
Политика

В Госдуме оценили предложение Польши по военному сдерживанию России

Накануне глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что нахождение американских военных на территории страны напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, и остановит якобы проводимую Москвой "агрессивную политику".
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Форвард самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев стал единоличным лидером гонки бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Жители Ульяновской области попали в больницу после отравления — скорее всего, причиной стало подсолнечное масло домашнего производства, семь человек пострадали, один из них умер, среди отравившихся двое детей, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
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Исполнитель Т-Killah посоветовал Киркорову вовремя остановиться

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Ученые изучили молекулярные механизмы старения

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Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа

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Toyota рассказала о новом кроссовере Wildlander на базе RAV4

Компания Toyota готовится представить новый кроссовер Wildlander, построенный на базе RAV4 последнего поколения.
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Журналисты CNN, снимавшие фильм о россиянах в ЦАР, заплатили им $100.
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Умер голливудский актер Питер Фонда

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Армия и оружие

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США необходим собственный аналог советско-российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука»), пишут в War on the Rocks американские военные специалисты Адам Лоутер и Кертис МакГиффин.
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Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте

Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
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