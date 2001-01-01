Экономика
На Северном Кавказе собираются открыть новые отделения МСП банкаЭто Кавказ вчера в 09:28
В городах Северного Кавказа могут открыться новые отделения МСП банка. С таким предложением выступил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.
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Антон Силуанов: «Здесь есть все возможности для увеличения роста экономики»
Дагестанская правдавчера в 11:45
Силуанов: поддержка малого и среднего бизнеса важна для диверсификации экономики РФ
Будущее России. Национальные проектывчера в 11:26
Министр финансов России предложил открыть отделения МСП банка на Северном Кавказе
Mirmol.ruвчера в 08:57
Антон Силуанов ознакомился с предложениями Чеченской Республики по реализации нацпроектов
ИА Грозный-Информвчера в 10:09
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:04, Вашингтон
Хоккей
Свитов подписал контракт с «Локомотивом»
Как отмечается, 36-летний центрфорвард подписал с ярославским клубом контракт сроком на один год.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Власти организуют похороны погибшего после массовой драки под Пензой
Обновлено вчера в 20:12
Политика
Глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны
В пресс-службе партии в субботу, 15 июня, подтвердили информацию о том, что Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 04:52
Экономика
Сбербанк откажется от банкоматов
Все банкоматы в самое ближайшее время будут заменены на ресайклеры — устройства, которые не только выдают, но и принимают наличные средства, сообщает DEITA.
Обновлено 13 июня в 22:34
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре
По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.
Обновлено в 04:26
Единоборства
Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
Обновлено в 03:05
Кино
Опубликовано видео сравнения кадров сериала «Чернобыль» с документальной хроникой
YouTube-канал Thomas Flight опубликовал видео, сравнивающее кадры из фильма с документальной хроникой.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Трамп сравнил свою супругу с Жаклин Кеннеди
Американский лидер Дональд Трамп сравнил свою супругу Меланью с Жаклин Кеннеди, женой 35-го президента Соединённых Штатов Джона Кеннеди.
Обновлено в 04:04
Гаджеты
Эксперт: iPhone могут подорожать из-за торговой войны США с Китаем
Главный подрядчик Apple контрактный производитель Foxconn уже заявил, что готов перенести сборку смартфонов за пределы Китая, если понадобится.
Обновлено в 03:40
Политика
Путин заявил о «боях без правил» в экономике
«В мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами», — цитируют «Известия» Путина.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Уральского бизнесмена осудили условно за издевательства над ребенком
Обновлено вчера в 06:40
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции
Обновлено вчера в 05:55
Происшествия
Годовалую девочку придавило стеклянной столешницей в Петербурге
Стеклянная столешница упала на годовалую девочку в квартире на улице Шелгунова в Петербурге.
Обновлено в 04:53
Авто
Jeep Renegade PHEV скоро представят публике
Автомобильный бренд Jeep в скором времени официально представит гибридную версию популярного внедорожника Jeep Renegade.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Футбол
«Атлетико» надеется подписать Феликса
Как сообщает Marca, мадридский клуб надеется, что этим летом им удастся договориться по 19-летнему португальцу.
Обновлено в 00:41
Шоу-бизнес
Победитель «Битвы экстрасенсов» Тимофей Руденко готовится к свадьбе
Победитель 19-го сезона программы «Битва экстрасенсов» Тимофей Руденко готовится к свадьбе.
Обновлено в 04:34
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 04:56
Происшествия
Отчет МАК показал причины катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет обнародовал предварительный отчет о катастрофе лайнера Sukhoi Superjet 100, который 5 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 12:32
Авто
Рассекречен облик первой модели возрождённого РАФ
Никакой официальной информации об электрическом первенце латвийского предприятия Rigas Autobusu Fabrika производитель пока не раскрывает, однако нетрудно заметить, что новый РАФик сильно смахивает на отечественную модель электробуса "ГАЗель NEXT", показанную на выставке автомобильной выставке Comtrans в 2017 году.
Обновлено 13 июня в 10:00
Политика
Порошенко рассказал об украинском трезубце в Севастополе
Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено вчера в 18:11
Политика
Эквадор расследует шпионаж Ассанжа
В Эквадоре началось расследование предполагаемых случаев шпионажа со стороны основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:57
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые показала сына от экс-короля Малайзии
«Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, рожденного от бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса.
Обновлено в 01:21
Политика
Британию призвали объяснить переориентирование спецназа на Россию
Посольство России в Великобритании призвало британские МИД и Минобороны публично разъяснить публикации СМИ о переориентировании спецназа на Россию.
Обновлено вчера в 13:27
Политика
СБУ задержала экс-главу ЦИК ДНР Романа Лягина
Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины задержали экс-главу ЦИК ДНР Романа Лягина, который организовал в мае 2014 года референдум.
Обновлено вчера в 06:55
Футбол
Дрогба может войти в тренерский штаб Лэмпарда в «Челси»
По информации The Sun, 40-летний Лэмпард, имеющий год опыта работы главным тренером, провел беседу с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем, согласившись возглавить клуб.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд
Сорванный сильным ветром лист кровли упал накануне на проходящий пассажирский поезд на железнодорожной станции Вязьма в Смоленской области, из-за ЧП движение состава было задержано почти на полчаса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:58