На Северной верфи прошла закладка двух фрегатов проекта 22350Sudostroenie.info 07:59

23 апреля при участии президента России Владимира Путина на Северной верфи прошла торжественная церемония закладки двух фрегатов проекта 22350. Об этом сообщает корреспондент Sudostroenie.info с места событий.

На Северной верфи прошла закладка двух фрегатов проекта 22350

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