Армия и оружие
На Северной верфи прошла закладка двух фрегатов проекта 22350Sudostroenie.info 07:59
23 апреля при участии президента России Владимира Путина на Северной верфи прошла торжественная церемония закладки двух фрегатов проекта 22350. Об этом сообщает корреспондент Sudostroenie.info с места событий.
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Владимир Путин на Северной верфи: «Мы пришли к тому, что будем производить фрегаты серийно»
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