На «Самара Арене» «Локомотив» и «Урал» разыграют Кубок РоссииВолжская коммуна 03:55

Финал Кубка России сезона 2018/2019 примет стадион «Самара Арена», построенный к ЧМ-2018. Приз разыграют московский «Локомотив» - 7-кратный обладатель этого трофея, и «Урал» из Екатеринбурга.

На «Самара Арене» «Локомотив» и «Урал» разыграют Кубок России

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в ограблении банка на 8 млн рублей "Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по Москве задержан 48-летний житель столицы по подозрению в разбойном нападении на отделение банка", - сообщила Волк, добавив, что подозреваемый - безработный.

Политика У парламента Абхазии вторые сутки проходят протесты Протесты в Абхазии Оппозиция объявила бессрочную акцию после решения парламента не переносить выборы президента, несмотря на ситуацию вокруг кандидата Аслана Бжании.

Общество Роскомнадзор объяснил суть претензий к изданию «Тайга.инфо» Ранее издание «Тайга.инфо» рассказало, что Роскомнадзор составил протокол об административном нарушении за распространение нецензурной брани.

Энергетика Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.

Кино Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов» Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.

Политика Зеленский вызвал министра обороны Полторака По данным "Ленты.ру", ссылающейся на УНИАН, в администрацию президента Украины по вызову нового главы государства Владимира Зеленского, прибыл министр обороны Степан Полторак.

Политика Саакашвили намерен строить «успешную Украину» после призыва Зеленского Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что надеется вернуться на Украину после призыва украинского президента Владимира Зеленского возвращаться тем, кто хочет строить страну.

Экономика ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.

Политика Против Порошенко возбудили дело о госизмене Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко.

Экономика Европейские бизнесмены назвали причины сокращения инвестиций в Россию Представители крупнейших европейских компаний, работающих на российском рынке, назвали главные причины сокращения зарубежных инвестиций в российскую экономику.

Политика Тимошенко призвала Зеленского созвать внеочередное заседание Рады Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала президента Украины Владимира Зеленского собрать внеочередное заседание парламента для принятия наиболее важных законов, а уже потом подписывать указ о его роспуске.

Экономика Медведев предложил снизить первый взнос для сельской ипотеки Премьер-министр России Дмитрий Медведев намерен обсудить с Центробанком вопрос о снижении первоначальной выплаты для сельской ипотеки.

Хоккей Сборная Финляндии сенсационно проиграла Германии на ЧМ по хоккею Сборная Финляндии по хоккею потерпела поражение от команды Германии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.

Здоровье Главный онколог РФ назвал продукты, вызывающие рак Жирная пища, красное мясо, алкоголь и малоподвижность провоцируют развитие рака, предупреждает внешатный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн.

Политика Воронеж посетит Дмитрий Медведев Во вторник, 21 мая, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с рабочим визитом посетит Воронеж, сообщают в пресс-службе кабмина.

Авто Renault Megane RS побил рекорд Нюрбургринга Megan побил время (7: 43,800 мин) установленное японской "пятидверкой" Honda Civic Type R. Версия Megane RS Trophy-R укомплектована турбомотором 1.8 (300 л.с. и 420 Н•м) в сочетании с "роботом" с двумя сцеплениями, от стандартной модификации Trophy.

Наука Заявки на исследования от вузов отвергнуты в 40% случаев — РАН Отрицательные оценки в 40% случаев дала Российская академия наук (РАН) после экспертизы заявок, поданных российскими вузами на проведение научно-исследовательских работ.

Шоу-бизнес Дмитрия Шепелева заподозрили в продаже имущества Жанны Фриске Девушка предполагает, что у данному событию причастен известный телеведущий и отец ребенка Жанны Дмитрий Шепелев.

Происшествия МВД России раскрыло обманувших 11 тысяч человек лжемедиков Сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, в результате действий которых в регионах страны пострадали более 11 тыс. граждан.

Происшествия Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.

Общество В Екатеринбурге суд арестовал еще одного участника акций против храма Верх-Исетский суд Екатеринбурга во вторник арестовал еще одного участника акций протеста против строительства храма на месте сквера, сообщила РИА Новости представитель суда.

Армия и оружие Запад велел террористам «Хурас Ад-Дин» из Идлиба воевать с Россией Министерство обороны России сообщило, что накануне ВКС РФ ликвидировали установку РСЗО боевиков, которые хотели совершить очередную атаку на российский аэродром "Хмеймим".

Общество Подмосковные дачники рассказали, как полностью уничтожить борщевик Чаплин подчеркнул, что первые ростки борщевика начинают появляться в конце мая, вторые – к концу июня, и третий раз - в конце августа.