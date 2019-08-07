Происшествия

В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человекГазета.Ru 19:17

В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
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