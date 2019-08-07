Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человекГазета.Ru 19:17
В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 21:21, Вашингтон
Хоккей
Третьяк рассказал Путину об уловке хоккеистов во время Олимпиады-2018
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным вспомнил, как мотивировали спортсменов на Олимпиаде в Корее в 2018 году.
Обновлено в 08:02
Экономика
Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели
За пять лет, прошедших с момента запрета импорта ряда продовольственных товаров из стран, объявивших России санкционную войну, отечественный сельскохозяйственный комплекс серьезно прибавил в весе.
Обновлено в 12:31
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» тестирует скрытие лайков под публикациями
Соцсеть «ВКонтакте» тестирует скрытие лайков под публикациями в ленте новостей некоторых пользователей.
Обновлено в 15:45
Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:20
Общество
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 09:27
Политика
Артемий Лебедев заявил об отъезде из России
Обновлено в 14:37
Политика
В Ливии уничтожили украинский Ил-76 с гуманитарным грузом
Самолет Ил-76ТД украинской компании «Скайавиатранс» был уничтожен во вторник, 6 августа, в аэропорту Мисраты в Ливии.
Обновлено в 14:29
Политика
Болтон пригрозил санкциями за поддержку Мадуро
Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон призвал к более жестким международным действиям против президента Венесуэлы Николаса Мадуро после того, как Вашингтон заморозил активы правительства Боливарианской республики, обвинив Каркас в резкой эскалации давления на самопровозглашенного лидера – Хуана Гуайдо.
Обновлено в 14:16
Политика
В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
Обновлено в 17:54
Теннис
Шарапова попала в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира
Представлен рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2019 года по версии журнала Forbes.
Обновлено в 14:15
Политика
Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
Обновлено вчера в 15:11
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Франциско»
Обновлено вчера в 02:56
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено в 18:26
Политика
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел.
Обновлено в 20:11
Футбол
Мостовой считает «Порту» фаворитом в противостоянии с «Краснодаром»
Знаменитый российский футболист, а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов между российским «Краснодаром» и португальским «Порту».
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Экономика
Аналитики зафиксировали резкое сокращение рабочей силы в России
Численность рабочей силы в первом квартале этого года сократилась почти на 0,8 миллиона человек по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Обновлено в 05:03
Авто
Ford представил роскошный аналог Ford Mondeo
Состоялась официальная презентация обновленной вариации люксового седана Ford Taurus.
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Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
Обновлено в 19:54
Общество
Жена Никиты Белых подала на развод
Как рассказала Екатерина в комментарии радиостанции Business FM, она не хочет, чтобы ее правозащитная деятельность как-то сказалась на судьбе Никиты Белых в заключении.
Обновлено в 12:03
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Политика
Бибилов заявил о необходимости Южной Осетии войти в состав России
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что страна должна войти в состав России.
Обновлено в 19:08
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер
ГИБДД, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и Российский союз автостраховщиков (РСА) начали в тестовом режиме автоматически проверять наличие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер в столице, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:06
Происшествия
В России ужесточили наказания за непропуск скорой помощи
Депутаты Государственной думы приняли во втором чтении поправки к закону, устанавливающему ответственность за отказ пропустить машину скорой помощи и за воспрепятствование работе врачей.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
На вооружении ВКС появится уникальный истребитель «Супер Сухой»
Согласно сведениям российского издания «Известия», ссылающегося на информацию Министерства обороны Российской Федерации, в ближайшем времени ВКС России пополнятся «Супер Сухими» - модернизированными истребителями Су-30СМ1.
Обновлено в 17:26
Футбол
Боатенг об игре за «Барсу»: «В моем возрасте это стоило того. По крайней мере, я играл с Месси»
В моем возрасте это стоило того. По крайней мере, я могу сказать, что играл на «Камп Ноу» вместе с Лионелем Месси.
Обновлено в 16:56
Энергетика
Минэнерго США прогнозирует снижение цены на Brent в 2019 году
Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США понизило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2019 году с $66,51 до $66,15 за баррель.
Обновлено в 16:00
Футбол
Уэйн Руни в январе перейдет в «Дерби Каунти»
Обновлено в 10:02