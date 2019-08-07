В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.

В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек

Хоккей Третьяк рассказал Путину об уловке хоккеистов во время Олимпиады-2018 Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным вспомнил, как мотивировали спортсменов на Олимпиаде в Корее в 2018 году.

Экономика Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели За пять лет, прошедших с момента запрета импорта ряда продовольственных товаров из стран, объявивших России санкционную войну, отечественный сельскохозяйственный комплекс серьезно прибавил в весе.

Технологии Соцсеть «ВКонтакте» тестирует скрытие лайков под публикациями Соцсеть «ВКонтакте» тестирует скрытие лайков под публикациями в ленте новостей некоторых пользователей.

Кино Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.

Общество После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на собственный источник.

Политика В Ливии уничтожили украинский Ил-76 с гуманитарным грузом Самолет Ил-76ТД украинской компании «Скайавиатранс» был уничтожен во вторник, 6 августа, в аэропорту Мисраты в Ливии.

Политика Болтон пригрозил санкциями за поддержку Мадуро Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон призвал к более жестким международным действиям против президента Венесуэлы Николаса Мадуро после того, как Вашингтон заморозил активы правительства Боливарианской республики, обвинив Каркас в резкой эскалации давления на самопровозглашенного лидера – Хуана Гуайдо.

Политика В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.

Теннис Шарапова попала в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира Представлен рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2019 года по версии журнала Forbes.

Армия и оружие Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.

Политика Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел.

Футбол Мостовой считает «Порту» фаворитом в противостоянии с «Краснодаром» Знаменитый российский футболист, а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов между российским «Краснодаром» и португальским «Порту».

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.

Экономика Аналитики зафиксировали резкое сокращение рабочей силы в России Численность рабочей силы в первом квартале этого года сократилась почти на 0,8 миллиона человек по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Авто Ford представил роскошный аналог Ford Mondeo Состоялась официальная презентация обновленной вариации люксового седана Ford Taurus.

Общество Жена Никиты Белых подала на развод Как рассказала Екатерина в комментарии радиостанции Business FM, она не хочет, чтобы ее правозащитная деятельность как-то сказалась на судьбе Никиты Белых в заключении.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Политика Бибилов заявил о необходимости Южной Осетии войти в состав России Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что страна должна войти в состав России.

Транспорт В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер ГИБДД, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и Российский союз автостраховщиков (РСА) начали в тестовом режиме автоматически проверять наличие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер в столице, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Происшествия В России ужесточили наказания за непропуск скорой помощи Депутаты Государственной думы приняли во втором чтении поправки к закону, устанавливающему ответственность за отказ пропустить машину скорой помощи и за воспрепятствование работе врачей.

Армия и оружие На вооружении ВКС появится уникальный истребитель «Супер Сухой» Согласно сведениям российского издания «Известия», ссылающегося на информацию Министерства обороны Российской Федерации, в ближайшем времени ВКС России пополнятся «Супер Сухими» - модернизированными истребителями Су-30СМ1.