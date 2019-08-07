Происшествия
На Сахалине в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 12 человекZnak.com вчера в 22:14
На трассе Южно-Сахалинск - Оха в районе населенного пункта Тихая рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Травмы различной тяжести получили 12 человек.
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На Сахалине рейсовый автобус врезался в спецтехнику, есть пострадавшие
РИА Сахалин-Курилывчера в 19:05
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