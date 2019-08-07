На трассе Южно-Сахалинск - Оха в районе населенного пункта Тихая рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Травмы различной тяжести получили 12 человек.

На Сахалине в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 12 человек

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