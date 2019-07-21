с чего всё началось

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный был уволен со своей должности после драки в кафе Южно-Сахалинска. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщила пресс-служба регионального правительства.

На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе

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