Общество
На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафеИзвестия 03:52
Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный был уволен со своей должности после драки в кафе Южно-Сахалинска. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщила пресс-служба регионального правительства.
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«Считаю, что членов правительства Сахалинской области должны отличать не только профессионализм, но и высокие моральные качества», — цитирует слова Лимаренко его пресс-служба.Znak.com02:21
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Валерий Лимаренко отстранил зампреда правительства Подберезного из-за драки в кафе
SakhalinMedia.ru03:16
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