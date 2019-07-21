с чего всё началось

Зампредседателя правительства Сахалинской области Кирилла Подберезного отправили в отставку, сообщила пресс-служба главы региона. Уточняется, что решение принял исполняющий обязанности губернатора Валерий Лимаренко. Ранее в местных СМИ появился видеоролик, снятый в кафе "Сохо" в Южно-Сахалинске.

На Сахалине уволили зампреда правительства из-за драки в кафе

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