Происшествия
На Сахалине при пожаре в общежитии ГРЭС погибли троеРоссийская газета вчера в 23:08
При пожаре в общежитии Сахалинской ГРЭС-2, который вспыхнул рано утром в четверг, погибли трое сотрудников энергообъекта. По факту случившегося региональный СК проводит доследственную проверку.
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Три человека погибли, один серьезно пострадал при пожаре в общежитии Сахалинской ГРЭС-2
Эхо Москвывчера в 20:06
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Политика
Пушков ответил Киеву на критику выдачи российских паспортов в Донбассе
Украинские власти проявили "редкое лицемерие", отреагировав на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.
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В Уфе у экс-полицейского изъяли имущество на 34 млн рублей
Как сообщила прокуратура республики, также ему пришлось заплатить 13 млн рублей за счет стоимости имущества, которое он успел продать, и двух квартир в Евпатории, на которые он не оформил собственность после покупки.
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Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП
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Спорт
Российский фигурист выполнил прыжок в пять оборотов
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Футбол
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PFA в своем твиттере огласила символическую сборную текущего сезона английской премьер-лиги.
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Рада приняла закон об исключительности украинского языка в стране
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Политика
Президент Эстонии отвергла критику за встречу с Путиным
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Tesla сообщила об убытке в $702 млн в первом квартале 2019 года
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Политика
Египет продлил режим ЧП в стране на три месяца
Власти Египта продлили на три месяца режим чрезвычайного положения в стране.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
Шойгу заявил о важности сотрудничества России и Ирана по Сирии
Военное сотрудничество Ирана и России достигло высокого уровня, сотрудничество двух стран играет важную роль в нормализации обстановки на территории Сирии, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в среду на переговорах с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Амиром Хатами.
Обновлено вчера в 13:00
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Польша прекратила прокачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за ее неудовлетворительного качества, говорится в письме оператора польского участка магистрального нефтепровода PERN.
Обновлено в 02:42
Хоккей
В твиттере Кубка Стэнли попрощались с Овечкиным
Обновлено в 00:34
Происшествия
В Марий Эл пьяный мужчина выпал из полицейского автомобиля на ходу
Правоохранители заметили пропажу вскоре после того, как он вывалился В Волжске 24 апреля днем пьяный мужчина выпал из полицейского УАЗика.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Пассажирка умерла на телетрапе во Внуково
В столичном аэропорту Внуково 55-летняя пассажирка рейса Бангкок–Москва умерла на телетрапе после выхода из самолета.
Обновлено в 03:53
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $75 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ненадолго превысила $75 за баррель.
Обновлено в 03:36
Общество
Наталья Салеева ушла в отставку с поста гендиректора ЮУ КЖСИ
Нового гендиректора назначат на очередном заседании совета. Наталья Салеева начала руководить корпорацией 22 декабря 2014 года.
Обновлено в 03:26
Путешествия
Туроператоры отчитались о турах за рубеж по 38 руб
Восемь туроператоров заявили цифры, согласно которым средняя стоимость зарубежных туров у них не превысила 1 тыс. руб. До сих пор в списке туроператоров с самыми дешевыми турами лидировали компании с Дальнего Востока.
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Политика
СВР заподозрила США в подготовке военной операции против Венесуэлы
Россия заподозрила США в подготовке военной операции против Венесуэлы, заявил журналистам на VIII Московской конференции по международной безопасности глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Единоборства
Геннадий Головкин прекратил сотрудничество с Абелем Санчесом
Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин объявил о том, что прекращает сотрудничество с тренером Абелем Санчесом, с которым он работал с 2010 года.
Обновлено вчера в 17:46
Экономика
Чистая прибыль «КамАЗа» по МСФО за 2018 год сократилась в 2,2 раза
Чистая прибыль "КамАЗа" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год сократилась по сравнению с показателем предыдущего года в 2,2 раза, до 1,59 млрд рублей.
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Политика
Путин подписал указ о ежегодных выплатах ветеранам ко Дню Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной Войны ко Дню Победы.
Обновлено в 04:18
Политика
Путин и Ким Чен Ын завершили переговоры во Владивостоке
Встреча лидеров России и КНДР прошла в четверг, 25 апреля, на острове Русский во Владивостоке.
Обновлено в 04:10
Политика
Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским крушение MH17
Председатель правительства Нидерландов Марк Рютте в ходе телефонного разговора с новым лидером Украины Владимиром Зеленским поднял вопрос продолжения расследования крушения малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 13:18
Общество
Евгения Уваркина извинилась перед липчанами
В Липецке пропала 14-летняя девочка 2019-04-25 09:25:00 Общественность сразу за такое высказывание зацепилась и обвинила Уваркину в антисемитских воззрениях.
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Шоу-бизнес
У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс
Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
Обновлено вчера в 19:17