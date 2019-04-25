На Сахалине при пожаре в общежитии ГРЭС погибли троеРоссийская газета вчера в 23:08

При пожаре в общежитии Сахалинской ГРЭС-2, который вспыхнул рано утром в четверг, погибли трое сотрудников энергообъекта. По факту случившегося региональный СК проводит доследственную проверку.

На Сахалине при пожаре в общежитии ГРЭС погибли трое

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