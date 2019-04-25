Происшествия
Три человека погибли при пожаре в общежитии на сахалинской ГРЭС-2REGNUM 19:49
В результате пожара погибли три человека, еще пять человек пострадали — из них четверо были госпитализированы. В настоящее время ведется выяснение причин и обстоятельств произошедшего. Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в московском районе Солнцево произошел пожар в частном доме.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 22:53, Ашберн
Происшествия
В США россиянина обвиняют в сексуальных домогательствах в самолете
Гражданину России и США Георгию Серегину грозит до 10 лет тюремного заключения за непристойные прикосновения к пассажирке самолета, оказавшейся его соседкой на рейсе Токио — Вашингтон.
Обновлено в 22:31
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ показали на первых изображениях
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Политика
Украина считает агрессией решение России по гражданству для ДНР и ЛНР
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что подписание президентом России Владимиром Путиным указа, который упрощает получение гражданства для жителей Донбасса, является очередным актом агрессии по отношению к Украине.
Обновлено в 11:25
Политика
Демократы в конгрессе снова призвали объявить импичмент Трампу
Конгрессвумен от Демократической партии Максин Уотерс заявила, что президенту США Дональду Трампу необходимо объявить импичмент.
Обновлено в 21:43
Политика
Пресса КНДР сообщила о приезде Ким Чен Ына в Россию день спустя
В первый день визита в Россию пресса Северной Кореи сообщила только об отъезде Ким Чен Ына, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 22:13
Экономика
Россияне избавляются от дач из-за нового налога
Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:01
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны в России
Смартфоны Honor и носимые устройства стали самыми популярными гаджетами.
Обновлено в 04:51
Космос
Плутон теряет атмосферу: приближается зима
Обновлено в 10:01
Общество
В Москве температура воздуха побила семилетний рекорд тепла
В Московском регионе 24 апреля температура воздуха превзошла максимум семилетней давности.
Обновлено в 12:12
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев
Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.
Обновлено в 08:53
Политика
Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Обновлено в 13:57
Политика
В Евросоюз ежегодно проникают до 20 тысяч экстремистов, заявили в ГРУ
В Евросоюз под видом беженцев ежегодно проникают до 20 тысяч экстремистов, заявил в среду представитель Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ генерал-майор Сергей Ковалев.
Обновлено в 10:34
Энергетика
Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомил российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.
Обновлено в 17:03
Происшествия
В Хабаровске обрушилась часть жилого дома
Часть двухэтажного жилого дома обрушилась на площади 40 квадратных метров в Хабаровске, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах распада «Уральских пельменей»
Причиной распада коллектива Михалкова называет отсутствие продюсера, который руководил бы всем процессом.
Обновлено в 09:25
Политика
Путин поручил составить программу по восстановлению жилья в Забайкалье
Президент России Владимир Путин поручил властям Забайкальского края до 10 мая подготовить программу по восстановлению пострадавших при природных пожарах жилых домов.
Обновлено в 20:32
Культура
Крестовый поход на бис: «Ринальдо» Генделя вернулся в Москву
На сцене Концертного зала имени Чайковского (КЗЧ) прозвучала опера Георга Фридриха Генделя «Ринальдо», соединяющая средневековые исторические мотивы с волшебством и лирикой.
Обновлено в 09:00
Политика
Путин отказался от требований граждан изменить пенсионную реформу
Решение о повышении пенсионного возраста должна принимать власть, а не простые граждане, заявил президент России Владимир Путин 24 апреля на заседании Совета законодателей РФ, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 15:08
Транспорт
Получение водительских прав ужесточат
Желающие получить категорию D должны иметь не менее года стажа вождения в категориях B, C1 (грузовики массой 3,5-7,5 тонны) или D1 (автобусы с числом пассажиров до 16 человек), пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 22:20
Общество
Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Кино
Семья Толкина выступила против фильма о жизни писателя
Обновлено в 08:20
Происшествия
Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке
В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено в 10:34
Политика
Путин рассчитывает, что соглашение между ЕАЭС и Китаем вступит в силу в ближайшие месяцы
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между КНР И ЕАЭС вступит в силу в ближайшие несколько месяцев.
Обновлено в 19:32
Футбол
«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России
Обновлено в 16:02
Футбол
Зидан составил «черный список» игроков «Реала»
По информации El Confidencial, наставник "сливочных" Зинедин Зидан составил список членов команды, которые будут неугодны клубу в предстоящем сезоне.
Обновлено в 17:31
Экономика
Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах
Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 13:38
Здоровье
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено в 18:06
Гаджеты
Honor заплатит 5000 евро за потерянный прототип смартфона
Компания Huawei пообещала через официальный аккаунт Honor в Twitter заплатить 5 тысяч евро любому нашедшему потерянный прототип смартфона Honor.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Пожар произошел в новостройке на западе Москвы
Обновлено в 22:22
Общество
Вопросы власти озвучили коммунальщики города
Качество некоторых новостроек, действительно, оставляет желать лучшего, говорит глава города.
Обновлено в 13:14