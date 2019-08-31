Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаНа Сахалине пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске. Airbus А-320 летел из Владивостока рейсом 5604. Во время полета экипаж сообщил о технической неисправности.
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Airbus А320 совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска

РИА Новости01:17

Следственный комитет начал проверку по факту аварийной посадки самолета Владивосток–Южно-Сахалинск

АСТВ03:02

На Сахалине выясняют причины аварийной посадки борта S7 из Владивостока

ВЕСТИ: Приморьевчера в 23:10

Пассажирский лайнер экстренно сел на Сахалине

РЕН ТВвчера в 22:55

Аварийно севший в Южно-Сахалинске самолет сегодня уже никуда не улетит

РИА Сахалин-Курилывчера в 23:35

Самолет из Владивостока благополучно приземлился с отказавшей навигационной системой

PrimaMedia.ruвчера в 22:30

На Сахалине аварийно сел самолет авиакомпании «Сибирь»

ТАССвчера в 22:58
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Политика

На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч

Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».
RT на русском 03:58
Происшествия

В Башкирии мать найденного мертвым ребенка призналась в его убийстве

Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону.
РИА Новости 02:32
Общество

Дмитрий Медведев обсудил в Астрахани программу восстановления Волги

Председатель правительства России Дмитрий Медведев провел в Астрахани совещание по вопросам развития водохозяйственного комплекса в бассейне реки Волги.
Российская газета 03:04
Политика

В Донецке открыт памятник бывшему главе ДНР Александру Захарченко

Памятник погибшему при теракте главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке в субботу в годовщину его гибели, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.
Интерфакс 04:16
Происшествия

В аэропорту Волгограда экстренно сели три самолета

РИА Новости 01:33
Наука

Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль

Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.
N+1 вчера в 14:00
Политика

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Кино

Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800

Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.
Kinonews.ru вчера в 15:34
Футбол

Названы соперники ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы

Московский ЦСКА и футбольный клуб "Краснодар" узнали, кто будет их соперниками по групповому раунду Лиги Европы.
Московский Комсомолец вчера в 08:38
Политика

Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией

На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru 29 августа в 22:28
Экономика

Идея разрешить россиянам выкупать свои долги у банков прорабатывается

Идея предоставить россиянам возможность выкупать у банков свои просроченные долги пока только прорабатывается Министерством экономического развития, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
RT на русском вчера в 08:47
Транспорт

В аэропортах Москвы задержали и отменили более 140 рейсов

В московских аэропортах по состоянию на 9 утра 31 августа задержали 141 рейс и отменили еще 11, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
РБК 02:10
Шоу-бизнес

Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым

Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости 29 августа в 08:35
Экономика

Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.
РБК вчера в 12:54
Общество

Россия представит на G20 в Японии опыт по занятости пожилых людей

В рамках встречи G20 в Японии Россия представит опыт по содействию занятости граждан старших возрастов, сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
РЕН ТВ 00:43
Общество

Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года

1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
РБК 02:04
Происшествия

Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали

Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.
ТАСС 02:55
Армия и оружие

США отметили общий недостаток российских и американских истребителей

Связано это, по мнению журналистов, с крылом обратной стреловидности.
Ferra вчера в 00:32
Политика

Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга

Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости вчера в 12:03
Политика

Медведчук и Рабинович посетили украинцев в СИЗО Москвы

Как передаёт РИА Новости, Медведчук отметил, что не располагает данными о сроках обмена заключёнными между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 08:08
Политика

На Украине потребовали переименовать модернизированный в России Ан-124

Недавно глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что к концу года конструкторское бюро «Ильюшин» представит проект модернизированного самолёта Ан-124 «Руслан» с российскими комплектующими.
Профиль вчера в 08:56
Авто

Электрокар Volkswagen ID.3 EV дебютирует на автосалоне во Франкфурте

В компании Volkswagen официально подтвердили, что на стенде марки во Франкфурте можно будет увидеть новый электрохэтчбек Volkswagen ID.3, в основу которого легла современная модульная платформа MEB, пишет портал ГЛАС.Ru.
CarsWeek.ru 04:03
Технологии

Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter

Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в соцсети Twitter ее гендиректора Джека Дорси.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Здоровье

Назван ранний симптом надвигающегося диабета

Симптомы диабета, как и многих других серьезных заболеваний, часто путают с проявлениями менее опасных состояний.
Российская газета 00:50
Армия и оружие

Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки

Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.
Вести.Ru вчера в 04:34
Футбол

Форвард «Крыльев Советов» Соболев может перейти в «Лечче»

По информации Sky Sport Italia, руководство "Лечче" заинтересовано в приобретении 22-летнего футболиста и готово сделать "Крыльям Советов" выгодное предложение.
Вести.Ru 03:27
Происшествия

В Пакистане 24 человека погибли при падении автобуса в реку

В округе Кохистан на севере Пакистана автобус с пассажирами упал в реку. В результате погибли не менее 24 человек.
Российская газета вчера в 22:35
Армия и оружие

Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском

News.ru 29 августа в 22:03
Политика

Против иранского танкера Adrian Darya 1 США ввели санкции

США ввели санкции против иранского танкера Adrian Darya 1 и его капитана. Информация об этом размещена на сайте американского минфина.
Вести.Ru 00:34
Авто

Блогер выяснил, как нагреваются автомобили разных цветов

Используя тепловизор, блогеры с YouTube-канала MikesCarInfo наглядно показали, как сильно нагреваются автомобили разных цветов на солнце.
Автоновости дня вчера в 08:15
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