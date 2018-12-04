Ранее сообщалось, что в связи с опасными дорожными условиями в центральной и южной части Сахалина в превентивных целях с 07.00 (23.00 мск понедельника) 4 декабря закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Смирных — Стародубское.

Транспорт Транспорт Пассажиры метро в Москве перевезли в вагоне гроб Пассажиры московского метро перевезли в вагоне деревянный гроб, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Транспорт Транспорт В Москве предложили разработать программу лояльности для автолюбителей В Москве необходимо ввести программу лояльности для автомобилистов, не нарушающих правила парковки.

Транспорт Транспорт До парка или станции метро: где пройдет новый автобусный маршрут № 449 Новый автобусный маршрут частного перевозчика № 449 запустят в столице 21 декабря.

Транспорт Транспорт Таксиста, устроившего голодовку в центре Москвы, забрала скорая помощь Сегодня вечером телеканал «360» сообщил, что к Никитскому бульвару подъехали сначала машины полиции, а потом и скорой помощи.

Транспорт Транспорт Токсовский тоннель на КАД открыли после ремонта Ремонт в Токсовском тоннеле КАД завершен. Движение по четырем полосам тоннеля полностью восстановлено.

Транспорт Транспорт Московская канатная дорога снова закрыта Московская канатная дорога, соединившая «Лужники» и Воробьевы горы, снова закрыта для пассажиров.

Транспорт Транспорт Из Красноярска в аэропорт запустят шаттл

Транспорт Транспорт В Москве появились новые выделенные полосы В Москве начали действовать четыре новые выделенные полосы для движения общественного транспорта общей протяженностью 2,42 километра.

Транспорт Транспорт Пробки на дорогах Москвы оцениваются в шесть баллов

Транспорт Транспорт Популярность «Сапсана» выросла на 7,6% За январь-ноябрь 2018 года количество пассажиров, совершающих поездки высокоскоростными поездами «Сапсан» увеличилось до 5,1 млн человек, что на 7,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

Транспорт Транспорт Во Владивостоке вводят новую схему расчистки дорог от снега Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко заявил, что во Владивостоке вводится новая схема расчистки дорог от снега.

Транспорт Транспорт В Нижнем Новгороде три перевозчика нарушили вечерний график работы Как отметил консультант департамента транспорта Александр Красков, начиная со второй половины ноября, было проверено шесть маршрутов городского общественного транспорта, после чего трем коммерческим компаниям-перевозчикам направлены уведомления об устранении несоблюдения интервалов движения в вечернее время.

Транспорт Транспорт В центре Барнаула на час отключат светофоры Во вторник, 4 декабря, на пересечении проспекта Комсомольского с улицей Партизанской в Барнауле отключат светофоры.

Транспорт Транспорт Более 77 км улиц Петербурга сделают односторонними В Петербурге завершена разработка Комплексной схемы организации дорожного движения.