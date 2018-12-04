Транспорт
На Сахалине открыли участок автодороги, закрытый ранее из-за гололеда
На Сахалине открыли участок автодороги, закрытый ранее из-за гололедаРИА Новости22:46
Ранее сообщалось, что в связи с опасными дорожными условиями в центральной и южной части Сахалина в превентивных целях с 07.00 (23.00 мск понедельника) 4 декабря закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Смирных — Стародубское.
РИА Новости22:46
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