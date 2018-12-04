Центральную часть и юг Сахалина закрыли для движения транспорта из-за скользких дорог. Об этом региональное МЧС сообщило РИА Новости. Уточняется, что на дорогах опасно,поэтому со вторника, 4 декабря, закрыто движение для всех видов транспорта на участке автомобильной дороги Смирных – Стародубское.

Транспорт Транспорт В Москве смягчили правила оплаты парковки Ранее председатель комиссии по транспорту столичной Общественной палаты, руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский высказал предложения по возможности смягчения правил в плане случайных нарушений правил парковки.

Транспорт Транспорт Лоукостер «Победа» предложил ввести плату за регистрацию в аэропортах Бюджетный перевозчик "Победа" выступил с предложением изменить федеральные авиационные правила и дать возможность авиакомпании брать деньги с пассажира за услугу регистрации в российских аэропортах.

Транспорт Транспорт Деньги на ремонт дорог в ЯНАО на 2019 год выделены в полном объеме

Транспорт Транспорт Светофоры и дорожные знаки в Москве готовят к зиме

Транспорт Транспорт Портал «Наш город» помог москвичам решить три миллиона проблем В результате на 28 ноября было зафиксированно, что городской портал помог москвичам решить три миллиона вопросов.

Транспорт Транспорт В обучение водителей предложено добавить курсы «Зима» и «Лето» Водители, прошедшие обучение в летний период, оказываются не готовы к меняющимся дорожным условиям в холодное время года.

Транспорт Транспорт Пассажиропоток на МЦК к ноябрю вырос почти до 120 миллионов человек Количество пассажиров на Московском центральном кольце увеличилось до 117,2 миллиона человек за период с января по ноябрь 2018 года.

Транспорт Транспорт Петербург купит контрольный пакет акций «Метростроя» Санкт-Петербург намерен купить контрольный пакет акций ОАО «Метрострой».

Транспорт Транспорт С 4 декабря 3 новые остановки на юге Волгограда добавили маршрутке 8С В Волгограде изменился маршрут 8С. С сегодняшнего дня маршрутки 8С поехали по-новому.

Транспорт Транспорт Ночью 7 декабря на трассе Екатеринбург – Тюмень закроют движение Ночью 7 декабря на трассе Р-351 «Екатеринбург – Тюмень» закроют движение: это связано с проведением работ по установке надземных пешеходных переходов, сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

Транспорт Транспорт В Уфе могут установить 126 камер для наблюдения за водителями В настоящее время в Уфе работают 136 камер, изображение с 42 устройств транслируется в дежурную часть.

Транспорт Транспорт Новый автобусный маршрут запустят на востоке Москвы 21 декабря

Транспорт Транспорт В Ростове маршрут №23 изменил схему движения