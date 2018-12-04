Транспорт
На дорогах Сахалина ограничили движение транспорта из-за гололеда
На дорогах Сахалина ограничили движение транспорта из-за гололедаiReactorвчера в 22:21
Центральную часть и юг Сахалина закрыли для движения транспорта из-за скользких дорог. Об этом региональное МЧС сообщило РИА Новости. Уточняется, что на дорогах опасно,поэтому со вторника, 4 декабря, закрыто движение для всех видов транспорта на участке автомобильной дороги Смирных – Стародубское.
iReactorвчера в 22:21
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Автотрасса в центральной части Сахалина открыта для проезда всех видов транспорта - МЧС
Интерфакс - Россиявчера в 23:00
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