Центр и юг Сахалина закрыты для движения транспорта из-за гололеда, сообщили во вторник РИА Новости в региональном главке МЧС России.

Транспорт Транспорт В Москве предложили разработать программу лояльности для автолюбителей В Москве необходимо ввести программу лояльности для автомобилистов, не нарушающих правила парковки.

Транспорт Транспорт Пассажиры метро в Москве перевезли в вагоне гроб Пассажиры московского метро перевезли в вагоне деревянный гроб, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Транспорт Транспорт Таксиста, устроившего голодовку в центре Москвы, забрала скорая помощь Сегодня вечером телеканал «360» сообщил, что к Никитскому бульвару подъехали сначала машины полиции, а потом и скорой помощи.

Транспорт Транспорт Московская канатная дорога снова закрыта Московская канатная дорога, соединившая «Лужники» и Воробьевы горы, снова закрыта для пассажиров.

Транспорт Транспорт В Москве появились новые выделенные полосы В Москве начали действовать четыре новые выделенные полосы для движения общественного транспорта общей протяженностью 2,42 километра.

Транспорт Транспорт Токсовский тоннель на КАД открыли после ремонта Ремонт в Токсовском тоннеле КАД завершен. Движение по четырем полосам тоннеля полностью восстановлено.

Транспорт Транспорт Во Владивостоке вводят новую схему расчистки дорог от снега Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко заявил, что во Владивостоке вводится новая схема расчистки дорог от снега.

Транспорт Транспорт В Нижнем Новгороде три перевозчика нарушили вечерний график работы Как отметил консультант департамента транспорта Александр Красков, начиная со второй половины ноября, было проверено шесть маршрутов городского общественного транспорта, после чего трем коммерческим компаниям-перевозчикам направлены уведомления об устранении несоблюдения интервалов движения в вечернее время.

Транспорт Транспорт Минтранс Подмосковья опубликовал программу ремонта дорог на 2019 год

Транспорт Транспорт Более 77 км улиц Петербурга сделают односторонними В Петербурге завершена разработка Комплексной схемы организации дорожного движения.

Транспорт Транспорт «РЖД» перевезли 1 млрд пассажиров за январь-ноябрь За январь-ноябрь 2019 года ОАО «Российские железные дороги» перевезли 1,06 млрд пассажиров — на 3,4% больше, чем за аналогичный период 2017-ого.

Транспорт Транспорт Более 3,3 млн машин проехали по Крымскому мосту с момента его открытия «В общей сложности с момента открытия движения новой трассой через Керченский пролив воспользовались более 3,3 млн автомобилистов», — сообщили в инфоцентре.

Транспорт Транспорт Обращение МУП «Метроэлектротранс» в суд носит технический характер Как сообщили ИА «Волга-Каспий» в компании-перевозчике, в Арбитражный суд Волгоградской области поступило обращение от МУП «Метроэлектротранс» технического характера.

Транспорт Транспорт Людей на сегвеях лишат статуса пешеходов Авторы предложения ссылаются на то, что эти транспортные средства способны развивать достаточно большие скорости, а значит управляющие ими люди должны нести ответственность.