Происшествия
Аэропорт эвакуировали из-за угрозы взрыва на СахалинеГазета.Ru вчера в 22:29
Ранее сообщалось, что пассажиры были эвакуированы из международного аэропорта Сочи из-за сообщения о "минировании" здания.
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Происшествия
Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 02:15
Футбол
Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ
В 30-м туре чемпионата России 21-летний форвард забил два гола в матче против «Крыльев Советов» (6:0). Напомним, Чалов по итогам минувшего сезона стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов.
Обновлено в 02:19
Общество
На смолянина составили протокол о неуважении к власти из-за картинки с Путиным под новостью о штрафе за неуважение к власти
В отношении жителя Смоленска Сергея Командирова составили административный протокол по статье о неуважении власти (части 3 статьи 20.1 КоАП) за изображение президента Владимира Путина с нецензурной подписью.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
Появилось видео падения крана на жилые дома в Перми
Один из очевидцев падения строительного крана на жилые дома, которое произошло вчера в Перми на улице Решетникова, 17, успел заснять инцидент на видео и разместил ролик в социальной сети.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Во Владивостоке подпорная стена упала на автомобили
Ночью во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 на три припаркованных автомобиля упала подпорная стенка.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на школьников
Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
В Ленобласти иномарка врезалась в дерево, погибли три человека
В Киришском районе Ленобласти три человека погибли, один получил тяжелые травмы при столковении иномарки с деревом.
Обновлено вчера в 15:58
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
В результате обстрела беспилотника ВСУ в ДНР ранена мирная жительница
Обновлено вчера в 21:15
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, свидетельствует приказ Министерства здравоохранения.
Обновлено в 00:18
Политика
Парламент Австрии одобрил вотум недоверия канцлеру и правительству
Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и всему кабинету министров, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:24
Экономика
Дмитрий Медведев предложил россиянам сдавать бутылки
Появится ли у россиян обязанность сдавать бутылки - станет известно в самое ближайшее время.
Обновлено 26 мая в 21:55
Политика
Судьбу украинских моряков решит суд в России
Комментируя вердикт Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге, который рассмотрел иск Украины и постановил удовлетворить ее требование вернуть корабли и военнослужащих, задержанных в Керченском проливе, Песков отметил, что этот вердикт никак не влияет на точку зрения Москвы.
Обновлено вчера в 02:36
Политика
Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин 28 мая поздравил сотрудников и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника.
Обновлено вчера в 17:58
Экономика
РБК узнал о новом плане Utair по спасению компании от банкротства
В декабре 2018 г. Utair допустила дефолт по одному из синдицированных кредитов и по отдельному кредиту Сбербанка на 17,4 млрд руб. В апреле компания попросила полностью списать синдицированный кредит на 23,7 млрд руб. и 50% кредита на 15,4 млрд руб. По информации РБК, банки выступили против какого-либо списания долгов, а срок пролонгации ограничили 15 годами.
Обновлено в 02:15
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено вчера в 14:47
Здоровье
Специалисты составили список самых бесполезных советов врачей
Экспертами был составлен список самых распространенных, но при этом бесполезных советов врачей, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 23:01
Космос
«Роскосмос» планирует повысить грузоподъемность «Ангары»
Обновлено 25 мая в 20:21
Экономика
СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ
Сбербанк готов подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Центробанком, лишь на особых условиях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 00:12
Общество
В Москве 28 мая ожидается самый тёплый день с начала года
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в Москве 28 мая ожидается самый тёплый день с начала 2019 года.
Обновлено в 01:36
Кино
Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал
Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.
Обновлено вчера в 17:29
Авто
Старт продаж Toyota Supra в России состоится 3 июня
Прием заказов на новую Toyota Supra пятого поколения начнется в России уже через неделю, 3 июня.
Обновлено вчера в 16:02
Экономика
Госдолг Украины с начала 2019 года вырос на $1,51 млрд
Объем государственного и гарантированного государством долга Украины с начала текущего года вырос на $1,51 млрд и составил на конец апреля $79,82 млрд.
Обновлено вчера в 07:55
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали потолстевшего Бориса Корчевникова
После очередного выпуска передачи "Судьба человека", в которой Корчевников занимает пост ведущего, многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.
Обновлено вчера в 14:40
Футбол
Азар считает победу в Лиге Европы идеальным прощанием с «Челси»
Бельгийский полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар допустил, что финал Лиги Европы с «Арсеналом» может стать его последним матчем за клуб.
Обновлено в 02:07
Общество
В США анаконда произвела потомство без самца
Зеленая анаконда, содержащаяся в бостонском Аквариуме произвела на свет потомство без участия самцов.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 00:32
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.
Обновлено в 02:01
Авто
Агрегаты прослужат дольше, чем кузов: О состоянии Hyundai Solaris после 200 000 км рассказал владелец
Автолюбитель подчеркнул, что «Солярис» является вполне надежным автомобилем, а его узлы и агрегаты могут прослужить дольше, чем кузов.
Обновлено в 02:02