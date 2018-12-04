Ранее сообщалось, что в связи с опасными дорожными условиями в центральной и южной части Сахалина в превентивных целях с 07.00 (23.00 мск понедельника) 4 декабря закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Смирных — Стародубское.

Транспорт Транспорт Автомобилисты Москвы смогут исправлять ошибки при оплате парковки Пользователи мобильного приложения «Парковки Москвы» получат возможность самостоятельно корректировать допущенные при оплате парковки ошибки.

Транспорт Транспорт Портал «Наш город» помог москвичам решить 3 млн проблем С начала действия портала он помог решить жителям Москвы решить 3 млн назревших проблем, сообщается на портале мэра столичного градоначальника.

Транспорт Транспорт Пассажиры метро в Москве перевезли в вагоне гроб Пассажиры московского метро перевезли в вагоне деревянный гроб, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Транспорт Транспорт Из Красноярска в аэропорт запустят ежечасный автобус

Транспорт Транспорт На трассе Тюмень – Екатеринбург 7 декабря закроют движение На автомобильной дороге федерального значения Р-351 Екатеринбург – Тюмень 7 декабря планируется закрыть для движения транспорта несколько участков.

Транспорт Транспорт Токсовский тоннель на КАД открыли после ремонта Ремонт в Токсовском тоннеле КАД завершен. Движение по четырем полосам тоннеля полностью восстановлено.

Транспорт Транспорт В Кузбассе могут отменить автобусные рейсы в новогодние праздники В Кузбассе утвердили режим работы междугородних автобусов в предпраздничные и праздничные новогодние дни.

Транспорт Транспорт Контроль за качеством дорог Севастополя отдадут в руки жителей Власти Севастополя намерены предложить горожанам самим оценить качество обслуживания дорог.

Транспорт Транспорт Пробки на дорогах Москвы оцениваются в шесть баллов

Транспорт Транспорт Популярность «Сапсана» выросла на 7,6% За январь-ноябрь 2018 года количество пассажиров, совершающих поездки высокоскоростными поездами «Сапсан» увеличилось до 5,1 млн человек, что на 7,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

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Транспорт Транспорт Снегопад снова вызвал пробки в Челябинске После утреннего снегопада в Челябинске образовались восьмибалльные пробки.

Транспорт Транспорт Таксиста, устроившего голодовку в центре Москвы, забрала скорая помощь Сегодня вечером телеканал «360» сообщил, что к Никитскому бульвару подъехали сначала машины полиции, а потом и скорой помощи.

Транспорт Транспорт Движение троллейбуса №7 частично перекрыто из-за аварии теплосети Движение троллейбуса №7 частично перекрыто из-за аварии на тепловых сетях сети. Об этом во вторник сообщили в ГУП «Горэлектротранс».