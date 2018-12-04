Транспорт

На Сахалине открыли участок автодороги, закрытый ранее из-за гололеда
РИА Новости
вчера в 22:46

Ранее сообщалось, что в связи с опасными дорожными условиями в центральной и южной части Сахалина в превентивных целях с 07.00 (23.00 мск понедельника) 4 декабря закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Смирных — Стародубское.
РИА Новостивчера в 22:46

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Открыто движение на автодороге «Южно-Сахалинск - Оха»

SakhalinMedia.ruвчера в 23:10

На Сахалине открыли участок автодороги, закрытый ранее из-за гололеда

РИА Новостивчера в 22:46

Сахалинские водители полдня провели на обочине из-за гололеда

РИА Сахалин-Курилывчера в 23:47

На Сахалине осложнено движение автотранспорта

Вести.Ruвчера в 19:09

На Сахалине частично ограничили движение транспорта из-за гололёда

RT на русскомвчера в 18:56

Движение по всем дорогам Сахалина восстановлено

АСТВ00:37

Закрыли движение от Тымовского до Александровска-Сахалинского

Сахалин.Инфовчера в 19:56
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Транспорт

Автомобилисты Москвы смогут исправлять ошибки при оплате парковки

Пользователи мобильного приложения «Парковки Москвы» получат возможность самостоятельно корректировать допущенные при оплате парковки ошибки.
Обновлено в 01:35
Транспорт

Портал «Наш город» помог москвичам решить 3 млн проблем

С начала действия портала он помог решить жителям Москвы решить 3 млн назревших проблем, сообщается на портале мэра столичного градоначальника.
Обновлено в 01:25
Транспорт

Пассажиры метро в Москве перевезли в вагоне гроб

Пассажиры московского метро перевезли в вагоне деревянный гроб, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 23:59
Транспорт

Из Красноярска в аэропорт запустят ежечасный автобус

Обновлено в 01:10
Транспорт

На трассе Тюмень – Екатеринбург 7 декабря закроют движение

На автомобильной дороге федерального значения Р-351 Екатеринбург – Тюмень 7 декабря планируется закрыть для движения транспорта несколько участков.
Обновлено в 01:10
Транспорт

Токсовский тоннель на КАД открыли после ремонта

Ремонт в Токсовском тоннеле КАД завершен. Движение по четырем полосам тоннеля полностью восстановлено.
Обновлено в 01:26
Транспорт

В Кузбассе могут отменить автобусные рейсы в новогодние праздники

В Кузбассе утвердили режим работы междугородних автобусов в предпраздничные и праздничные новогодние дни.
Обновлено в 01:01
Транспорт

Контроль за качеством дорог Севастополя отдадут в руки жителей

Власти Севастополя намерены предложить горожанам самим оценить качество обслуживания дорог.
Обновлено в 01:33
Транспорт

Пробки на дорогах Москвы оцениваются в шесть баллов

Обновлено в 00:36
Транспорт

Популярность «Сапсана» выросла на 7,6%

За январь-ноябрь 2018 года количество пассажиров, совершающих поездки высокоскоростными поездами «Сапсан» увеличилось до 5,1 млн человек, что на 7,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.
Обновлено вчера в 14:45
Транспорт

До парка или станции метро: где пройдет новый автобусный маршрут № 449

Новый автобусный маршрут частного перевозчика № 449 запустят в столице 21 декабря.
Обновлено в 00:46
Транспорт

Снегопад снова вызвал пробки в Челябинске

После утреннего снегопада в Челябинске образовались восьмибалльные пробки.
Обновлено в 01:33
Транспорт

Таксиста, устроившего голодовку в центре Москвы, забрала скорая помощь

Сегодня вечером телеканал «360» сообщил, что к Никитскому бульвару подъехали сначала машины полиции, а потом и скорой помощи.
Обновлено вчера в 16:06
Транспорт

Движение троллейбуса №7 частично перекрыто из-за аварии теплосети

Движение троллейбуса №7 частично перекрыто из-за аварии на тепловых сетях сети. Об этом во вторник сообщили в ГУП «Горэлектротранс».
Обновлено в 01:19
Транспорт

Строительство моста через Москву-реку в составе Юго-Восточной хорды планируют завершить в 2022 г

Строительство автомобильного моста через Москву-реку в составе Юго-Восточной хорды в районе ул. Каспийская планируется завершить в 2022 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.
Обновлено в 01:13
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