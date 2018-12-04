Транспорт
Ранее сообщалось, что в связи с опасными дорожными условиями в центральной и южной части Сахалина в превентивных целях с 07.00 (23.00 мск понедельника) 4 декабря закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Смирных — Стародубское.
РИА Новостивчера в 22:46
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Транспорт
Автомобилисты Москвы смогут исправлять ошибки при оплате парковки
Пользователи мобильного приложения «Парковки Москвы» получат возможность самостоятельно корректировать допущенные при оплате парковки ошибки.
Обновлено в 01:35
Транспорт
Портал «Наш город» помог москвичам решить 3 млн проблем
С начала действия портала он помог решить жителям Москвы решить 3 млн назревших проблем, сообщается на портале мэра столичного градоначальника.
Обновлено в 01:25
Транспорт
Пассажиры метро в Москве перевезли в вагоне гроб
Пассажиры московского метро перевезли в вагоне деревянный гроб, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 23:59
Транспорт
Из Красноярска в аэропорт запустят ежечасный автобус
Обновлено в 01:10
Транспорт
На трассе Тюмень – Екатеринбург 7 декабря закроют движение
На автомобильной дороге федерального значения Р-351 Екатеринбург – Тюмень 7 декабря планируется закрыть для движения транспорта несколько участков.
Обновлено в 01:10
Транспорт
Токсовский тоннель на КАД открыли после ремонта
Ремонт в Токсовском тоннеле КАД завершен. Движение по четырем полосам тоннеля полностью восстановлено.
Обновлено в 01:26
Транспорт
В Кузбассе могут отменить автобусные рейсы в новогодние праздники
В Кузбассе утвердили режим работы междугородних автобусов в предпраздничные и праздничные новогодние дни.
Обновлено в 01:01
Транспорт
Контроль за качеством дорог Севастополя отдадут в руки жителей
Власти Севастополя намерены предложить горожанам самим оценить качество обслуживания дорог.
Обновлено в 01:33
Транспорт
Пробки на дорогах Москвы оцениваются в шесть баллов
Обновлено в 00:36
Транспорт
Популярность «Сапсана» выросла на 7,6%
За январь-ноябрь 2018 года количество пассажиров, совершающих поездки высокоскоростными поездами «Сапсан» увеличилось до 5,1 млн человек, что на 7,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.
Обновлено вчера в 14:45
Транспорт
До парка или станции метро: где пройдет новый автобусный маршрут № 449
Новый автобусный маршрут частного перевозчика № 449 запустят в столице 21 декабря.
Обновлено в 00:46
Транспорт
Снегопад снова вызвал пробки в Челябинске
После утреннего снегопада в Челябинске образовались восьмибалльные пробки.
Обновлено в 01:33
Транспорт
Таксиста, устроившего голодовку в центре Москвы, забрала скорая помощь
Сегодня вечером телеканал «360» сообщил, что к Никитскому бульвару подъехали сначала машины полиции, а потом и скорой помощи.
Обновлено вчера в 16:06
Транспорт
Движение троллейбуса №7 частично перекрыто из-за аварии теплосети
Движение троллейбуса №7 частично перекрыто из-за аварии на тепловых сетях сети. Об этом во вторник сообщили в ГУП «Горэлектротранс».
Обновлено в 01:19
Транспорт
Строительство моста через Москву-реку в составе Юго-Восточной хорды планируют завершить в 2022 г
Строительство автомобильного моста через Москву-реку в составе Юго-Восточной хорды в районе ул. Каспийская планируется завершить в 2022 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.
Обновлено в 01:13