Происшествия
Задержаны двое главных подозреваемых по делу о терактах на Шри-ЛанкеВзгляд.ру 04:44
Главные подозреваемые, разыскиваемые в связи с терактами на Шри-Ланке, задержаны, сообщают СМИ. Полиция Шри-Ланки задержала двух человек, передает ТАСС со ссылкой на News1st.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:41, Ашберн
Хоккей
Юниорская сборная России проиграла шведам в финале чемпионата мира
Юниорская сборная России по хоккею стала серебряным призером чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет, уступив в финале хозяйке турнире команде Швеции.
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Общество
Дождь на Пасху - приметы
Знание примет о дожде на Пасху может помочь и современному человеку, ведь эти поверья нередко оказываются довольно правдивыми, передает womanadvice.ru.
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Лобода отказалась от участия в «Голосе»
Во время обоих выступлений десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду
Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено в 14:47
Культура
Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 11:31
Автоспорт
Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено в 16:33
Армия и оружие
Разработчик показал видео полета самолета МС-21
Авиастроительная компания «Иркут», занимающаяся разработкой пассажирского лайнера МС-21-300, показала видео полета опытного образца самолета.
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Наука
Учёные назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти
Жирная рыба, в особенности лосось и салака, повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов.
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Шоу-бизнес
Отец Началовой: Фролов требует половину подаренной Алдониным квартиры
СМИ сообщили о расписке, которая имеется у экс-бойфренда Юлии Началовой Александра Фролова, которая дает ему возможность претендовать на половину квартиры в элитном жилом комплексе в центре Москвы, пишет Starhit со ссылкой на отца Началовой Виктора.
Обновлено в 07:16
Происшествия
На Крымском проезде и на Остоженке произошло подтопление
Обновлено в 16:35
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА в битве за медали РПЛ
Обновлено в 15:01
Общество
В России могут изменить график работы детских садов и школ
Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений «семейным», то есть более гибким и удобным для родителей.
Обновлено в 10:26
Гаджеты
Xiaomi представила геймерское кресло AutoFull gaming chair
Компания Xiaomi представила компьютерное кресло для любителей видеоигр под названием AutoFull gaming chair.Новинка выполнена в стиле кресла спорткара.
Обновлено в 06:32
Наука
Определены наиболее творческие периоды жизни
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия
Из-за снега в Екатеринбурге застрял автобус с первоклассниками
Как сообщает E1.ru, из-за снежных заносов на дороге застрял автобус с первоклассниками, возвращавшийся в Екатеринбург с экскурсии.
Обновлено в 16:05
Транспорт
Несколько улиц перекроют в Москве из-за ночных репетиций парада Победы
В центре Москвы из-за репетиций парада Победы будут перекрыты несколько улиц. Это произойдет 29 апреля и 4 мая.
Обновлено в 12:44
Авто
Lifan X50 возглавил ТОП-5 самых «ломучих» авто
Обновлено в 14:00
Происшествия
Под Воронежем загорелся распределительный центр сети «Магнит»
На ул. Виноградная загорелись склады — здание распределительного центра, который использует торговая сеть «Магнит».
Обновлено вчера в 19:41
Общество
За сутки Нева обмелела почти на полметра
Показатели уровня воды возле Горного университета составили - 43 сантиметра к вечеру 28 апреля. Зафиксирован показатель был в 20:00.
Обновлено в 14:28
Общество
На Урал обрушились гололед и метели
Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес
Татьяну Брухунову поздравляют с беременностью
Романтическая связь Петросяна и Брухуновой отчасти подтвердилась, а вот беременность Татьяны – нет.
Обновлено в 03:17
Финансы
ЦБ допускает понижение ставки в этом году
Совет директоров Центробанка оставил значение ключевой ставки неизменным на уровне 7,75% годовых, однако не исключил вероятности ее понижения во II-III кварталах 2019 года, следует из сообщения пресс-службы Банка России.
Обновлено 26 апреля в 08:14
Происшествия
В ОБСЕ призвали мировых лидеров осудить стрельбу в Калифорнии
Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Сольрун Гисладоттир призвала мировое сообщество осудить инцидент в Калифорнии, где мужчина пытался устроить стрельбу в синагоге.
Обновлено в 15:55
Гаджеты
Motorola на официальных изображениях показал гибкий Moto RAZR 2019
Вместе с изображением смартфона была опубликована и коробка, которая отличается от существующих классических упаковок.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко продолжает воспитывать бывшего мужа
Актриса считает поведение Максима Дунаевского неэтичным Наталья Андрейченко стала гостьей программы "Звезды сошлись", в которой взялась за обсуждение личной жизни своего первого супруга Максима Дунаевского.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в Москве
В столице неизвестный мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Обновлено в 15:24
Религия
Христиане ожидают схождение Благодатного огня
Обновлено вчера в 07:30