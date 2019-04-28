Задержаны двое главных подозреваемых по делу о терактах на Шри-ЛанкеВзгляд.ру 04:44

Главные подозреваемые, разыскиваемые в связи с терактами на Шри-Ланке, задержаны, сообщают СМИ. Полиция Шри-Ланки задержала двух человек, передает ТАСС со ссылкой на News1st.

Задержаны двое главных подозреваемых по делу о терактах на Шри-Ланке

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