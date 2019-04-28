Происшествия

Задержаны двое главных подозреваемых по делу о терактах на Шри-ЛанкеВзгляд.ру 04:44

Главные подозреваемые, разыскиваемые в связи с терактами на Шри-Ланке, задержаны, сообщают СМИ. Полиция Шри-Ланки задержала двух человек, передает ТАСС со ссылкой на News1st.
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На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

РИА Новости05:05

Задержаны двое главных подозреваемых в связи со взрывами на Шри-Ланке

Коммерсантъ04:53

СМИ узнали о задержании 2 главных подозреваемых в терактах на Шри-Ланке

РБК04:57

СМИ: полиция задержала еще двух подозреваемых в связи со взрывами на Шри-Ланке

ТАСС05:00

СМИ: На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых в терактах

RT на русском04:51

Задержаны главные подозреваемые по делу о терактах в Шри-Ланке

Lenta.ru04:48

СМИ: полиция Шри-Ланки задержала двух подозреваемых в серии взрывов

Экономика сегодня05:03
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:41, Ашберн
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