Происшествия
В Шри-Ланке задержали главных подозреваемых по делу о терактахПолит.ру 04:41
Двое главных подозреваемых по делу о терактах в отелях и гостиницах Шри-Ланки задержаны, сообщает Reuters. Задержанных, по информации источников в полиции, зовут Мохамеда Саадика Абдул Хака и Мухамеда Саахида Абдул Хака. Их конкретная роль в преступлениях не уточняется.
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