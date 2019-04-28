Происшествия
На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактахРИА Новости 05:05
Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей. Как уточняет СМИ, арестованы братья Мохамед Саадик Абдул Хак и Мохамед Саахид Абдул Хак.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 18:14, Ашберн
Политика
Путин: Украина без транзита останется без газа
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Футбол
ЦСКА потерял шансы на чемпионство
Обновлено в 14:12
Шоу-бизнес
Гурцкая увидела проблему в «Голосе» после победы дочери Алсу
Ранее сообщалось, что продюсер Иосиф Пригожин усомнился в победе дочери Алсу на "Голосе".
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
В Греции телеоператора убило пиротехникой
В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 16:44
Политика
В Раде потребовали от РФ отменить указ о паспортах Донбассу
Президент РФ Владимир Путин, говоря об указе о выдаче российских паспортов жителям Донбасса, заявил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы.
Обновлено в 05:50
Политика
Умер советский и российский авиаконструктор Генрих Новожилов
Советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор "Ильюшина" Генрих Новожилов скончался в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.
Обновлено в 15:20
Транспорт
«Платон» проследит за автобусами
На каждый автобус установят пять многофункциональных бортовых приборов, в том числе передающий данные в систему "Платон", и одно мобильное устройство продажи билетов и регистрации пассажиров.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления
Обновлено в 16:57
Общество
Москвичей предупредили об агрессивных змеях
Обновлено в 15:06
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»
Четвертый брак Александра Цекало не дает покоя не только поклонникам продюсера, но и его коллегам.
Обновлено в 10:30
Гаджеты
На фоне подготовки к выпуску Ryzen 3000 производители материнских плат сетуют на проблемы
В преддверии анонса многие производители материнских плат активно тестируют инженерные образцы систем, основанных на предварительных версиях Ryzen 3000 и материнских платах с разъёмом AM4 с новым чипсетом X570, и это позволило китайскому технопорталу bilibili.com собрать от осведомлённых информаторов весьма содержательную подборку фактов.
Обновлено в 16:01
Футбол
«Реал» проиграл «Райо Вальекано» в чемпионате Испании
Футболисты "Реала" уступили "Райо Вальекано" в мадридском дерби в рамках 35-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:59
Наука
Разработано приложение против срывов диеты
Мобильное приложение OnTrack разработка ученых из США. Новшество помогает людям сдержаться и не есть все подряд во время строгой диеты.
Обновлено 26 апреля в 22:18
Технологии
Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim
Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.
Обновлено в 17:02
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Обновлено в 13:32
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы
Минобороны РФ раскрыло порядок, в котором военная техника пройдет по Красной площади в ходе праздничного парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, парадную колонну по традиции откроет легендарный танк Т-34-85, следует из информации, опубликованной газетой Вооруженных Сил РФ "Красная звезда".
Обновлено в 18:03
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Авто
Розничные продажи Aurus начнутся позже запланированного срока
Обновлено в 16:51
Шоу-бизнес
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными авто
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными автомобилями.
Обновлено в 12:18
Авто
Опубликованы рендеры кроссовера Ford Mustang
Планируется, что автомобиль составит конкуренцию кроссоверу Tesla Model Y. Выход кроссовера Ford Mustang назначен на 2020 год.
Обновлено в 12:10
Недвижимость
Съемные квартиры выросли в цене
Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
Обновлено в 03:16
Технологии
Видео: беспроводные музыкальные перчатки Mi.Mu творят музыку буквально из воздуха
Беспроводные музыкальные перчатки Mi.Mu, которые Хип придумала ещё в 2010 году, сделали это волшебство реальным.
Обновлено в 17:01
Политика
Премьеры ЕАЭС обсудят решение по ввозу молока из Белоруссии в Россию
Издание напоминало, что решение ЕЭК является реакцией комиссии на ограничения Россельхознадзором поставок в РФ молочной продукции из Белоруссии.
Обновлено в 17:11
Происшествия
На Boeing 737 MAX продолжают жаловаться
Авиационные власти США получили около десяти новых жалоб на проблемы с безопасностью самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 13:20