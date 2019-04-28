Происшествия

На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактахРИА Новости 05:05

Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей. Как уточняет СМИ, арестованы братья Мохамед Саадик Абдул Хак и Мохамед Саахид Абдул Хак.
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На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 18:14, Ашберн
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