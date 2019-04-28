Происшествия
На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактахРИА Новости 05:05
Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей. Как уточняет СМИ, арестованы братья Мохамед Саадик Абдул Хак и Мохамед Саахид Абдул Хак.
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Происшествия
На место взрыва в Петербурге выехали сотрудники ОМОН
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Футбол
«Уфа» разгромила «Урал» на домашнем поле
Обновлено в 07:30
Наука
Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып
Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 09:15
Автоспорт
Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана
Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку.
Обновлено в 09:55
Политика
Записанное в 2011 году шоу «Магия с Владимиром Зеленским» покажет НТВ
Отмечается, что шоу "Магия" с Зеленским было записано в 2011 году, однако в эфире оно появится в 2019 году.
Обновлено в 10:29
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58
Авто
Опубликован список самых недолговечных автомобилей
Специалистами был размещен список из 5 самых недолговечных машин, которые выходят из строя уже в первый год использования.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Общество
AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке
Обновлено в 04:40
Политика
В турецком отеле рассказали об отдыхе Зеленского
Сотрудники турецкого отеля в районе Бодрума, где отдыхает избранный президент Украины Владимир Зеленский, рассказали о встречах с политиком.
Обновлено в 08:27
Политика
В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко продолжает воспитывать бывшего мужа
Актриса считает поведение Максима Дунаевского неэтичным Наталья Андрейченко стала гостьей программы "Звезды сошлись", в которой взялась за обсуждение личной жизни своего первого супруга Максима Дунаевского.
Обновлено в 08:49
Религия
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в храм Христа Спасителя
Частица благодатного огня из Иерусалима была доставлена в храм Христа Спасителя, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:58
Общество
Мэр города: генеральная уборка в Москве продолжается
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице продолжается генеральная уборка. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Обновлено в 09:03
Экономика
Саудовская Аравия выкупит буровой бизнес Schlumberger
Сделка обойдётся нефтесервисная компании в $415 млн. Taqa станет обладательницей бурового бизнеса в Кувейте, Пакистане, Иране и Омане.
Обновлено в 10:28
Политика
СНБО Украины поддержал предложение ликвидировать «Укроборонпром»
Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать госконцерн «Укроборонпром».
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
В Эстонии пройдут масштабные учения НАТО с Украиной
Обновлено в 09:55
Экономика
Съемные квартиры выросли в цене
Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
Обновлено в 03:16
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Путин: Украина без транзита останется без газа
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Футбол
Футбольный клуб «Барселона» стал чемпионом Испании
Каталонская «Барселона» победила «Леванте» в 35-м туре и досрочно стала чемпионом Испании.
Обновлено вчера в 18:08
Футбол
Кафельников обвинил Кононова в предательстве
Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников раскритиковал главного тренера "Спартака" Олега Кононова, передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:36
Футбол
«Локомотив» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Обновлено в 09:17
Игры
Все фаталити из Mortal Kombat собрали в одном видео
Обновлено в 09:16
Здоровье
Найдена связь между ожирением в детстве и развитием эмоциональных проблем
Анализ большой национально репрезентативной выборки из более чем 17 000 детей в Великобритании показывает, что независимо от их социально-экономического статуса девочки и мальчики с ожирением в возрасте 7 лет подвергаются большему риску возникновения эмоциональных проблем в возрасте 11 лет, что, в свою очередь, предсказывает высокую массу тела индекс (ИМТ) в 14 лет.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Пять дачных домов загорелись в СНТ «Газовик» в Новой Москве
Пожар произошел в Михаило-Ярцевском поселении в Новой Москве, горят пять дачных домов, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:50
Культура
Итоги «Голоса» считала петербургская компания
Подсчетами результатов детского проекта «Голос» на Первом канале занималась петербургская компания ООО «СМС сервисы», пишет The Bell.
Обновлено вчера в 14:31