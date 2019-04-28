Происшествия

На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактахРИА Новости 05:05

Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей. Как уточняет СМИ, арестованы братья Мохамед Саадик Абдул Хак и Мохамед Саахид Абдул Хак.
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СМИ узнали о задержании 2 главных подозреваемых в терактах на Шри-Ланке

РБК04:57

На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

РИА Новости05:05

СМИ: полиция задержала еще двух подозреваемых в связи со взрывами на Шри-Ланке

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Полиция Шри-Ланки задержала главных подозреваемых в терактах

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СМИ: На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых в терактах

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СМИ: полиция Шри-Ланки задержала двух подозреваемых в серии взрывов

Экономика сегодня05:03

Задержаны двое главных подозреваемых в связи со взрывами на Шри-Ланке

Коммерсантъ04:53
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Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана

Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку.
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Записанное в 2011 году шоу «Магия с Владимиром Зеленским» покажет НТВ

Отмечается, что шоу "Магия" с Зеленским было записано в 2011 году, однако в эфире оно появится в 2019 году.
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Шоу-бизнес

Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Общество

AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке

Обновлено в 04:40
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В турецком отеле рассказали об отдыхе Зеленского

Сотрудники турецкого отеля в районе Бодрума, где отдыхает избранный президент Украины Владимир Зеленский, рассказали о встречах с политиком.
Обновлено в 08:27
Политика

В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу

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Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес

Наталья Андрейченко продолжает воспитывать бывшего мужа

Актриса считает поведение Максима Дунаевского неэтичным Наталья Андрейченко стала гостьей программы "Звезды сошлись", в которой взялась за обсуждение личной жизни своего первого супруга Максима Дунаевского.
Обновлено в 08:49
Религия

Благодатный огонь из Иерусалима доставили в храм Христа Спасителя

Частица благодатного огня из Иерусалима была доставлена в храм Христа Спасителя, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:58
Общество

Мэр города: генеральная уборка в Москве продолжается

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице продолжается генеральная уборка. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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Экономика

Саудовская Аравия выкупит буровой бизнес Schlumberger

Сделка обойдётся нефтесервисная компании в $415 млн. Taqa станет обладательницей бурового бизнеса в Кувейте, Пакистане, Иране и Омане.
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СНБО Украины поддержал предложение ликвидировать «Укроборонпром»

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать госконцерн «Укроборонпром».
Обновлено в 07:59
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В Эстонии пройдут масштабные учения НАТО с Украиной

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Съемные квартиры выросли в цене

Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
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Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции

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Путин: Украина без транзита останется без газа

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
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Футбольный клуб «Барселона» стал чемпионом Испании

Каталонская «Барселона» победила «Леванте» в 35-м туре и досрочно стала чемпионом Испании.
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Кафельников обвинил Кононова в предательстве

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников раскритиковал главного тренера "Спартака" Олега Кононова, передает "Советский спорт".
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Все фаталити из Mortal Kombat собрали в одном видео

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Найдена связь между ожирением в детстве и развитием эмоциональных проблем

Анализ большой национально репрезентативной выборки из более чем 17 000 детей в Великобритании показывает, что независимо от их социально-экономического статуса девочки и мальчики с ожирением в возрасте 7 лет подвергаются большему риску возникновения эмоциональных проблем в возрасте 11 лет, что, в свою очередь, предсказывает высокую массу тела индекс (ИМТ) в 14 лет.
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Происшествия

Пять дачных домов загорелись в СНТ «Газовик» в Новой Москве

Пожар произошел в Михаило-Ярцевском поселении в Новой Москве, горят пять дачных домов, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.
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Итоги «Голоса» считала петербургская компания

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