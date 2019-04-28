Происшествия
На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактахРИА Новости 05:05
Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей. Как уточняет СМИ, арестованы братья Мохамед Саадик Абдул Хак и Мохамед Саахид Абдул Хак.
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Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге
Обновлено в 05:08
Культура
Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 11:31
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено вчера в 11:24
Общество
AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке
Обновлено в 04:40
Политика
Кравчук сообщил об угрозах компрометации Зеленского
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что представители старой власти могут попытаться скомпрометировать избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание Громадське.
Обновлено вчера в 14:02
Культура
Путин: Московский Пасхальный фестиваль собрал талантливых исполнителей
Президент России Владимир Путин отметил талантливых исполнителей и творческие коллективы на XVIII Московском Пасхальном фестивале.
Обновлено в 05:02
Футбол
Сульшер: «„МЮ“ не подходят игроки, которыми движут деньги или слава»
Футболисты, которыми движут деньги или слава, не подходят ни для «Манчестер Юнайтед», ни для моей команды.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В больнице скончалась пассажирка перевернувшегося катера
В Петербурге скончалась пассажирка катера, который перевернулся в субботу вечером в Финском заливе.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Петербурге раскрыли банду, угонявшую строительную технику
В Петербурге сотрудники полиции задержали шесть человек, которым вменяют кражу строительной техники и большегрузных автомобилей.
Обновлено в 05:14
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Умер еще один отравившийся наркотиками арестант «Матросской тишины»
Скончался еще один заключенный московского СИЗО «Матросская тишина», госпитализированный после отравления психотропными веществами.
Обновлено в 05:19
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Политика
Зеленский поддержал идею о запрете Порошенко выезда за пределы Украины
Команда Владимира Зеленского в официальном Facebook команды объявила о том, что поддерживает петицию о запрете выезда Петра Порошенко за границу.
Обновлено в 02:08
Наука
Найден самый древний след человека в Америке
Самый древний след человека в Америке обнаружен учеными в Чили, пишет Telesur.
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер
Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 00:40
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Авто
Еще есть шанс купить: у Bugatti осталось всего 100 «Широнов»
У компании Bugatti осталось менее ста непроданных гиперкаров Chiron. Всего производитель планирует собрать 500 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Наука
Преподаватель из Оксфорда заявил о живущих среди людей пришельцах
Учитель корейского языка в Оксфордском университете Янг-хэ Чи заявил, что инопланетяне живут среди людей длительное время, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 14:22
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы заявила, что история «Голоса» для певицы окончена
История «Голоса» для известной певицы Светланы Лободы, скорее всего, окончена.
Обновлено вчера в 09:31
Шоу-бизнес
Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»
Ранее сообщалось, что фанаты раскритиковали Королеву за поддержку дочери Алсу на "Голосе"
Обновлено вчера в 15:09
Шоу-бизнес
Певица МакSим потеряла память после ДТП
Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, частично потеряла память после серьезного ДТП, об этом рассказала менеджер певицы Маргарита Соколова.
Обновлено в 04:48
Хоккей
Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита»
В Воронежской области в ночь с 27 на 28 апреля возник сильный пожар в распределительном центре «Магнита».
Обновлено в 01:51
Общество
Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
В среду, 1 мая, ночные показатели составят плюс 1-3 в Москве.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Группа россиян застряла в аэропорту Гуанчжоу на пути в Москву
Группа российских граждан, направлявшихся из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через Китай, в воскресенье застряла в международном аэропорту города Гуанчжоу южной провинции Гуандун, сообщил РИА Новости атташе генконсульства Григорий Колышкин.
Обновлено в 05:49
Политика
Волкер призвал Киев освободить людей в Донбассе от страданий
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что украинское правительство должно сделать все возможное для того, чтобы освободить жителей Донбасса от страданий, «вызванных российской агрессией».
Обновлено в 02:49
Хоккей
Вячеслав Быков: «Если Михеев превосходит Ковальчука, то берите Михеева, а не Ковальчука»
Заслуженный тренер России Вячеслав Быков поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 03:54
Наука
Определены наилучшие для творчества периоды жизни
Обновлено 26 апреля в 05:57
Общество
Составлен портрет будущего наследника британского престола
Обновлено в 04:23
Политика
The National Interest предлагает США план примирения с Россией
Американское издание The National Interest назвало способ примирения США с Российской Федерацией.
Обновлено в 05:47